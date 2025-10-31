Gazze’de Ateşkes Küller Altında: İsrail’in 10 Saatlik Saldırısı 100 Can Aldı

İsrail ordusunun salı gecesi Gazze Şeridi’ne düzenlediği yoğun hava saldırıları, 10 Ekim’de ilan edilen ateşkesi fiilen sona erdirdi. On saat içinde 100’den fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiği saldırılar, bölgeyi yeniden yıkım ve belirsizliğe sürükledi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze gecesi yine karanlıktı ama bu kez elektrik kesintisinden değil, gökyüzünü delen patlamaların ışığından… İsrail ordusunun salı gecesi başlattığı geniş çaplı hava saldırıları, ateşkesi kâğıt üzerinde bırakırken 10 saat içinde onlarca sivilin hayatına mal oldu. Gazze Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, saldırılarda 100’ü aşkın kişi yaşamını yitirdi, yüzlercesi yaralandı.

Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kentin kuzeyinden güneyine kadar onlarca noktayı hedef aldığını; özellikle Şucaiyye, Cibaliya ve Han Yunus çevresinde yıkımın büyük olduğunu aktarıyor. Enkaz altından hâlâ onlarca kişinin çıkarılamadığı bildiriliyor.

Gazze’deki hükümet yetkilileri, saldırıların “ateşkesin açık bir ihlali” olduğunu vurgularken, İsrail tarafı operasyonun “Hamas’ın yeniden silahlanmasını önlemeye yönelik bir güvenlik önlemi” olduğunu iddia etti. Ancak sahadaki yıkım, resmi açıklamaların ötesinde bir tablo çiziyor.

Uluslararası toplumdan tepkiler gecikmedi. Katar ve Mısır arabuluculuk süreçlerinin çöktüğünü belirterek taraflara itidal çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler’den yapılan açıklamada ise “Gazze halkı, her defasında yeniden başa dönmek zorunda bırakılıyor” ifadeleri yer aldı.

Gazze’de yaşayanlar içinse bu çağrılar sadece kâğıt üstünde anlam ifade ediyor. Bölge, neredeyse bir yıldır süren yıkımın ardından yeniden topyekûn bir saldırının eşiğinde. Sokaklarda yankılanan siren sesleri, her şeyin yeniden başladığını haber veriyor.

Gazze’li bir sağlık çalışanı, yorgun ve toz içinde şu sözleri söyledi:

“Biz burada ateşkesin değil, ateşin içindeyiz. Her nefes, bir sonraki bombanın sesiyle bölünüyor.”

Ateşkesin çökmesiyle birlikte bölgede yeni bir çatışma döngüsünün kapısı aralandı. İsrail’in askeri hamleleri ve direniş güçlerinin olası karşılıkları, Orta Doğu’da diplomatik dengeleri bir kez daha sarsmaya hazırlanıyor.