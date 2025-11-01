ABD ordusu Venezuela'ya yaklaşıyor

Sky News, Karayip Denizi’nde yaptığı askeri tatbikat sırasında bir Amerikan savaş gemisinin Venezuela sahiline 200 kilometreden daha az mesafede olduğunu gösteren uydu fotoğraflarını doğruladı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Amerikan eski albay ve askeri uzman Mark Cancian’a göre, “Bu harekât, otoriter yönetimle işbaşında bulunan Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolás Maduro tarafından bir 'gözdağı ve provokasyon mesajı' olarak algılanabilir.”

Bu gelişme, ABD’nin Karayip Denizi ve Doğu Pasifik’teki askeri varlığını gemiler, uçaklar ve binlerce askerle artırdığı bir döneme denk geliyor.

Washington yönetimi, resmi olarak hedefin uyuşturucu kaçakçılığı ağlarıyla mücadele olduğunu söylese de, bu hareket bölgedeki askeri hedeflere izinsiz yönelik müdahalelere dair spekülasyonları da beraberinde getirdi.

Cumhurbaşkanı Maduro ise Cuma günü, ABD’yi “ülkede rejim değişikliği ve askeri bir saldırıyı gerekçelendirmek için sahte bir senaryo üretmekle” suçladı.

24 Ekim’de Donald Trump, “Deniz yoluyla ulaşan uyuşturucu oranı geçen yıla göre %5’e indi, bu yüzden kara yollarına yönlendiler kısa süre içinde bununla mücadele edeceğiz” diye açıklamış; ancak daha sonra Venezuela’ya yönelik saldırı niyetini yalanlamıştı.

Uydu görüntüleri, USS Iwo Jima adlı Amerikan çıkarma gemisinin Karayip Denizi’nde canlı mermili tatbikat yaptığı sırada Venezuela sahilinden 200 kilometreden az bir mesafede olduğunu gösteriyor.

USS Iwo Jima, çıkarma operasyonlarında kullanılan bir amfibi saldırı gemisidir ve ABD’nin hızlı konuşlandırma kuvvetinin ana unsurlarından biridir.

Gemi, beraberinde iki Amerikan muhriple yaklaşık 20 kilometre yakın bir konumda da görüldü.

USS Iwo Jima’nın bu konuma gelmesi, yine Karayip’e konuşlandırılan USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve üç muhripten sonra gerçekleşti.