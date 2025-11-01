İsrail Sokaklarında Haredi İsyanı: Tel Aviv ve Kudüs’te Askerlik Krizi Büyüyor

İsrail’de zorunlu askerlik karşıtı Haredi Yahudilerin öfkesi sokağa taştı. Tel Aviv ve Kudüs’te düzenlenen geniş katılımlı protestolarda yaklaşık 200 bin kişi, Haredi gençlerin orduya zorla alınmasına tepki gösterdi. İsrail toplumunun derin fay hatlarını gün yüzüne çıkaran gösteriler, işgal ordusunun iç krizini derinleştirirken, direniş çevreleri bu gelişmeyi “işgal sisteminin içten çöküşünün işareti” olarak yorumluyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail’de zorunlu askerlik politikalarına karşı çıkan Haredi (ultra-Ortodoks) Yahudiler, Perşembe günü Tel Aviv ve işgal altındaki Kudüs sokaklarını doldurdu. Yaklaşık 200 bin kişinin katıldığı gösterilerde, güvenlik güçleriyle protestocular arasında yer yer arbede yaşandı.

Gösterilerin fitilini, Haredi gençlerin orduya teslim edilmek üzere gözaltına alınması ateşledi. Protestocular, “Tanrı’nın askerleri zorla silah altına alınamaz” ve “Tora bizim kalkanımızdır” sloganlarıyla zorunlu askerliğe son verilmesini talep etti.

İsrail polisi, gösterilere müdahale ederken çok sayıda protestocu gözaltına alındı. Tel Aviv’deki bazı yollar kapatılırken Kudüs’te güvenlik güçleriyle protestocular arasında sert çatışmalar yaşandı.

Haredi toplumunun temsilcileri, hükümetin bu uygulamayla “inanç özgürlüğüne saldırdığını” belirtiyor. İsrail Başbakanı Netanyahu’nun koalisyonunda yer alan aşırı dindar partilerin bile, bu konuda artan toplumsal baskı karşısında bölünmüş durumda olduğu bildiriliyor.

Analistler, Haredi protestolarının İsrail toplumundaki derin ideolojik ve sınıfsal ayrışmayı açığa çıkardığını vurguluyor. Direniş yanlısı gözlemciler ise, bu krizin işgal ordusunun moralini zayıflattığını ve Gazze ile Lübnan cephelerinde süren çatışmaların baskısıyla birleştiğinde “sistemin dayanma gücünü daha da aşındıracağını” ifade ediyor.

Direniş eksenine yakın kaynaklar, “İşgalcinin içindeki bu çatlak büyüdükçe, direnişin elindeki stratejik avantaj artıyor. Kudüs’ten Tel Aviv’e kadar yayılan bu öfke, çöküşün habercisidir.” değerlendirmesinde bulundu.