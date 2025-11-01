Trump'ın kirli imparatorluğu çöküyor: Borç ve diplomasi krizi

Donald Trump'ın ikinci başkanlık dönemi, ABD'nin küresel hegemonyasının sonunu hazırlıyor. 37.9 trilyon dolarlık borç, düşen kredi notu, otoriterleşme eğilimleri ve müttefiklerinden yalnızlaşma, emperyalizmin merkez üssünü sarsıyor. Göçmen karşıtı politikaların yol açtığı insan kaynağı krizi, ABD'nin inovasyon kapasitesini tehdit ediyor.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Donald Trump'ın ikinci başkanlık dönemi, ABD'nin küresel hegemonyasının çöküş sinyallerini veriyor. 37.9 trilyon dolara ulaşan ulusal borç, düşen kredi notu ve derinleşen iç çatışmalar, emperyalizmin merkez üssünü sarsıyor.

Ekonomik Çöküşün Ayak Sesleri

ABD ekonomisi, Trump'ın "Önce Amerika" politikalarının ağır bedelini ödüyor. Ulusal borç 37.9 trilyon doları aşarken, borç/GSYİH oranı %100'ü geçmiş durumda. Moody's'in kredi notunu Aa1'e düşürmesi, ABD ekonomisinin güvenilirliğini sarsıyor.

Trump'ın Çin'e %160, AB'ye %50 varan ek gümrük vergileri getirmesi, küresel tedarik zincirlerini altüst etti. S&P 500 endeksi %10'dan fazla değer kaybederken, tüketici fiyatları ve gıda maliyetleri arttı. Yıllık faiz ödemelerinin 1.2 trilyon doları aşması, ekonomik krizi derinleştiriyor.

Demokratik Kurumların Çözülüşü

Trump'ın "2025 Projesi" kapsamında bağımsız denetçileri görevden alması ve muhalif savcıları hedef alması, ABD demokrasisinin temellerini sarsıyor. FBI ve Adalet Bakanlığı'nın yapısında yapılan değişiklikler, yargı bağımsızlığını tehdit ediyor.

210'u aşkın yürütme emriyle federal kurumların bütçeleri kesiliyor, bağımsız devlet kurumları doğrudan beyaz saray kontrolüne alınıyor. Bu otoriterleşme eğilimi, ABD'nin küresel prestijini daha da zedeliyor.

Jeopolitik Yalnızlık ve İzolasyon

Trump'ın "Önce Amerika" politikaları, ABD'yi uluslararası arenada giderek yalnızlaştırıyor. NATO müttefikleriyle yaşanan gerilimler, Avrupalı ortakları kendi savunma sistemlerini geliştirmeye itiyor. Bu durum, ABD savunma sanayii için milyarlarca dolarlık pazar kaybı anlamına geliyor.

Çatham House raporları, ABD'nin bu izolasyonist politikalarının Çin'in küresel etkisini artırdığını ortaya koyuyor. Geleneksel müttefiklerin Asya ve Orta Doğu'ya yönelmesi, ABD'nin küresel hegemonyasını geri dönülemez biçimde zayıflatıyor.

Demografik Krizi ve İnsan Kaynağı Erimesi

Göçmen karşıtı politikalar, ABD'ye en büyük darbeyi insan kaynağı alanında vuruyor. Net göçün -525 bin ile 115 bin arasında gerçekleşmesi, işgücü piyasasında ciddi krize yol açtı. Brookings Enstitüsü, bu politikaların ABD büyümesini yıllık 30-110 milyar dolar azalttığını tahmin ediyor.

2035'e kadar işgücünün 15.7 milyon azalması beklenirken, bu durum ekonomik büyümeyi üçte bir oranında düşürebilir. ABD, küresel yetenek yarışında geri kalırken, inovasyon kapasitesi de ciddi darbe alıyor.

Sonuç: Emperyalizmin Son Baharı

ABD'nin içine düştüğü bu çok boyutlu kriz, emperyalizmin tarihsel olarak sona yaklaştığını gösteriyor. Ekonomik çöküş, kurumsal erime, jeopolitik yalnızlık ve demografik kriz, ABD hegemonyasının ayakta kalamayacağını işaret ediyor. Dünya, çok kutuplu yeni bir düzene doğru ilerlerken, ABD'nin bunalımı derinleşiyor.