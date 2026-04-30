Nadir Toprak Savaşları: Çin’in Stratejik Hakimiyeti ABD Ekonomisinde 1,2 Trilyon Dolarlık Risk Oluşturuyor

Çin’in küresel nadir toprak metalleri tedarik zincirinde sahip olduğu baskın konumun, ABD ekonomisinin yaklaşık 1,2 trilyon dolarlık bölümünü doğrudan etkilediği ve stratejik bağımlılığı artırdığı bildirildi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Küresel teknoloji ve savunma sanayisinin temel ham maddeleri arasında yer alan nadir toprak metalleri konusunda Çin’in güçlü kontrolü, ABD ekonomisi üzerinde artan bir baskı unsuru haline geldi. Son raporlara göre, bu hakimiyet ABD’nin yüksek teknoloji, enerji ve savunma alanlarındaki üretim kapasitesini doğrudan etkileyen yaklaşık 1,2 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklükle bağlantılı.

Washington’daki analiz merkezleri, Çin’in son yıllarda bu metallere yönelik ihracat kotalarını sıkılaştırmasının, yarı iletken, batarya, elektrikli araç ve radar sistemleri gibi stratejik sektörlerde üretim riskini artırdığını belirtiyor. ABD yönetimi ise bu durumu “ulusal güvenlik odaklı ekonomik kırılganlık” olarak tanımlıyor.

ABD Ticaret Bakanlığı, tedarik zincirinde Çin’e olan bağımlılığı azaltmak amacıyla yerli üretim kapasitesinin artırılması ve alternatif kaynak ülkelerle uzun vadeli ortaklıkların geliştirilmesi için yeni bir strateji hazırlığında. Avustralya, Kanada ve bazı Afrika ülkeleriyle yapılan ön görüşmelerin bu kapsamda hız kazandığı kaydediliyor.

Uzmanlara göre, nadir toprak metalleri yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda jeostratejik bir rekabet alanı haline gelmiş durumda. Çin’in bu alandaki üstünlüğü, Pekin’e hem fiyat hem de politika bazlı manevra alanı sağlarken, Batı ekonomilerinin bu bağımlılığı yönetmek için “yeşil geçiş” stratejilerini yeniden gözden geçirmesi gerekebilir.

Gözlemciler, Washington’un önümüzdeki dönemde bu konuyu sadece ekonomik değil, aynı zamanda jeopolitik öncelikler listesinde üst sıralara taşımasının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.