İranlı Milletvekili Kevseri: "Şehit Liderin Katilleri Yaptıklarının Bedelini Ödeyecek"

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi İsmail Kevseri, şehit edilen liderin ve komutanların ölümünden sorumlu kişilerin tespit edildiğini belirterek, faillerin cezalandırılacağını söyledi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi İsmail Kevseri, yaptığı açıklamada, şehit edilen lider ve komutanların ölümünden sorumlu olanların yaptıklarının karşılığını göreceğini ifade etti.

Kevseri, İran'ın düşmandan alacağı karşılığın iki boyutu bulunduğunu belirterek, ilk olarak şehit lider ile komutanların öldürülmesi talimatını veren kişilerin hedef alınacağını söyledi.

İranlı milletvekili, söz konusu kişilerin kimliklerinin belirlendiğini öne sürerek, "Bu kişiler kesin olarak tespit edildi ve hem halkın hem de yetkililerin gündeminde yer alacak." dedi.

Kevseri, ikinci aşamada ise, "Dünyevi bir hayat sürdüklerini düşünen ancak gerçekte hayvani bir yaşam yaşayan bu kişiler, mutlaka yaptıklarının cezasını çekeceklerdir." ifadelerini kullandı.

Açıklamasının devamında Kevseri, şehit liderin izlediği yolun kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak, onun hedeflerinin uygulanmasının ülkeyi zirveye taşıyacağını ve bunun nihayetinde şehit lidere duyulan vefanın bir göstergesi olacağını dile getirdi.