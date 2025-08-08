  1. Ana Sayfa
Tel Aviv Sokakları Yangın Yeri; Polisten Sert Müdahale

8 Ağustos 2025 - 15:08
Siyonist İsrail’in Tel Aviv şehrinde düzenlenen hükümet karşıtı protestolara sert müdahale eden polis, en az 5 göstericiyi gözaltına aldı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Soykırımcı İsrail’in Tel Aviv şehri, bir kez daha hükümet karşıtı protestolara sahne oldu. Begin Road adlı caddede toplanan yüzlerce gösterici, işgalci İsrail’in Gazze’deki katliamlarına tepki göstererek hükümete savaşı sona erdirme ve rehineleri evlerine geri döndürme çağrısı yaptı.

Katil İsrail hükümetinin Gazze’yi tamamen işgal etme planının daha fazla Filistinlinin ve İsrail askerinin ölümüne neden olacağına dikkat çeken göstericiler, "Neden hala Gazze’deler?", "Ölüm hükümetinin kazanmasına izin veremeyiz" ve "Gazze işgalini reddet" sloganları attı. Göstericilere sert müdahale eden polis, tazyikli su kullanarak protestocuları dağıtmaya çalıştı. İsrail basını ise, en az 5 göstericinin polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

