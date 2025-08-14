BM: Gazze'de Açlıktan Ölen İnsan Haberleri Sıradan Bir Olay Haline Geldi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in işgal ve ablukasının devam ettiği Gazze Şeridi'nde, yetersiz beslenme kaynaklı ölümlerin sıradanlaştığını söyledi.

BM: Gazze'de açlıktan ölen insan haberleri sıradan bir olay haline geldi

Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde yapılan günlük basın toplantısında gazetecilerin Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili sorularını cevapladı.

Gazze Sağlık Bakanlığının açıkladığı verileri paylaşan Dujarric, bölgede son 24 saatte 3'ü çocuk 8 kişinin "yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle" hayatını kaybettiğini bildirdi. Dujarric, "Bu tür haberler, (Gazze'de) derinleşen insani krizi ve sürekli yardıma duyulan acil ihtiyacı yansıtan sıradan bir olay haline geldi." dedi.

2025'te, bugüne kadar, Gazze'deki merkezlere yetersiz beslenme tedavisi için 340'tan fazla çocuğun getirildiğini belirten Genel Sekreter Sözcüsü, 5 Ağustos itibarıyla ise 39'u 5 yaş altı olmak üzere 49 çocuğun açlıktan hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Dujarric ayrıca, Gazze'nin güneyindeki Filistinlilerin kötü sanitasyon ve temiz su eksikliği sorununun devam ettiğini, İsrail'in sağladığı su boru hattının "yaklaşık bir haftadır hasarlı olduğunu" söyledi.

Ayrıca Dujarric, "Hatırlatmak isteriz ki Gazze'ye getirilebilecek yardım ve malzeme miktarı, açlık çeken insanların asgari ihtiyaçlarının karşılanabilmesi anlamına gelmiyor. İhtiyaç sahibi herkese ulaşmak için ateşkes ile sürekli ve artan yardım akışı kritik önem taşıyor." ifadesini kullandı.