Kevser Kültür Merkezi’nde Ayetullah Hamanei İçin Taziye Meclisi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Ayetullah Hamanei’nin şehadeti dolayısıyla Kevser Kültür Merkezi’nde düzenlenen taziye programına Ehlibeyt dostları adeta akın etti. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan merasimde, İslam dünyasının içinden geçtiği süreç ve direniş cephesinin kararlılığına dair önemli mesajlar verildi.

Ehlader Genel Başkanı Kadir Akaras, taziye programındaki konuşmasında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Günümüz dünyasında paranın adeta bir din haline getirildiğini belirten Akaras, gerçek müminin duruşunu şu sözlerle tanımladı:

"Bugünün insanına gösterilen mucize; bir insanın inancı doğrultusunda her dünyevi işe 'hayır' diyebilmesidir. En değerlilerini bu inanç uğruna feda edenler, tıpkı Hz. Ali gibi bir duruş sergilemektedir."

"En Tehlikeli Kesim: Akıl Yoksunu Ahmaklar Sürüsü"

Konuşmasında medya manipülasyonuna ve tarihsel tekerrürlere değinen Akaras, Muaviye dönemindeki "din adamı maskeli" medya gücünün bugün Siyonistlerin elinde olduğunu ifade etti. İslam toplumları için en büyük tehlikenin "akılcılıktan uzak bir ibadet anlayışı" olduğunu belirten Akaras, şöyle devam etti:

"En tehlikeli kesim; gece gündüz ibadet eden ama akıl denilen hiçbir yeteneği olmayan ahmaklar sürüsüdür. İmam Ali ömrü boyunca bunlarla mücadele etti. Bugün de direniş cephesinin öncüleri, İsrail ile savaşma konusunda asla tereddüt etmemişlerdir."

"Tebyin Cihadı ve Şehadete Koşan Liderlik"

Akaras, Ayetullah Hamanei’nin son yıllarda özellikle üzerinde durduğu "Tebyin Cihadı" (Gerçekleri açıklama ve aydınlatma cihadı) kavramının önemine değindi. Seyyid Ali Hamanei’nin liderlik anlayışını General Kasım Süleymani’ye benzeten Akaras, şu ifadeleri kullandı:

"O, 'Benim canım milletimden daha değerlidir' deyip evine kapanmıyor. Tıpkı Süleymani gibi dereleri, tepeleri dolaşıyor ve şehadeti kucaklamak için en ön safta yer alıyor. Bugün Avrupa'nın ve İslam dünyasının birçok liderinden Hitler bile daha adildir. Bizim peygambere ve önderlerimize bakışımızı 'şahısperestlik' olarak nitelendirenler, aslında kendi çarpık zihniyetlerini bize yansıtıyorlar."

Kadir Akaras’ın konuşmasının ardından kürsüye gelen Ehlibeyt Alimi Ali Turan, okuduğu mersiyelerle Kevser Ehlibeyt Mescidi'nde bulunanlara ve programı On4 Tv ekranlarından takip edenlere duygu dolu anlar yaşattı. Halkın yoğun ilgisiyle gerçekleşen program, şehitler için yapılan duaların ardından sona erdi.