Siyonist İsrail ambulansı alıkoydu, Filistinli kadın şehit oldu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Tavafişe, Sincil Belediyesi tarafından yayımlanan görüntülü açıklamasında, iki çocuk annesi Sucud Fukaha'yı hastaneye nakletmeye çalışan ambulansın, askeri kapıda geçiş izni verilmesi için 30 dakikadan fazla bekletildiğini söyledi.

Bu tür tıbbi vakalarda zaman faktörünün önemli olduğunu vurgulayan Tavafişe, "Kadının gerekli tedaviyi alabilmesi için en kısa sürede hastaneye ulaştırılması gerekiyordu. Bu demir kapılar ve askeri barikatlar Sincil beldesinde daha ne kadar masum canlar almaya devam edecek?" ifadelerini kullandı.

Görüntülerde, Belediye Başkanı Tavafişe'nin demir kapı önünde durduğu anlar, hastanın naklinden önce ambulansın kapının açılması ve geçiş izni verilmesi için beklediği sahneler ile sağlık görevlilerinin kadının hayatını kurtarmak amacıyla kapının açılması yönündeki sesli çağrıları yer alıyor.