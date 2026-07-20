Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: NYT'nin ABD'li yetkililerin açıklamalarına dayandırdığı haberde, Pentagon'un İran ile yaşanan çatışmalara ilişkin resmi verilerinin gerçekleri yansıtmadığı itiraf edildi.

Gazeteye konuşan ve isimleri gizli tutulan yetkililer, 17 Temmuz'da Ürdün'deki ABD üssünü hedef alan ve 2 askerin ölümü ile bir askerin kaybolmasıyla sonuçlanan saldırıdan önce, İran'ın aynı ülkede ABD güçlerine yönelik 3 ayrı saldırı daha düzenlediğini açıklandı.

Bu saldırılarda çok sayıda ABD askerinin yaralandığı ve ABD'ye ait birçok helikopterin hasar gördüğü belirtilirken; Pentagon'un resmi açıklamalarında bu saldırılara ve yol açtığı hasara dair herhangi bir bilgiye yer verilmediği ifade edildi.

Pentagon'dan Sessizlik ve "Gizleme" Taktikleri

Bir askeri yetkilinin, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), yaralı askerlerin görevlerine hızla dönmeleri halinde bu bilgileri paylaşmak zorunda olmadığını söylediği aktarıldı.

Bu açıklama, Washington yönetiminin savaştaki gerçek kayıplarını örtbas etmek için sistematik bir strateji izlediği eleştirilerini beraberinde getirdi. İran'ın Ürdün'deki üsse yönelik saldırılarının boyutunun gizlenmeye çalışılması, ABD'nin bölgedeki askeri varlığının ne denli kırılgan olduğunu ve İran füzeleri karşısında ne kadar çaresiz kaldığını gösteren bir itiraf olarak yorumlandı.

Emperyalist güçlerin, kendi halklarına dahi gerçekleri söylemekten kaçınması, savaşın meşruiyetini sorgulayan en önemli argümanlardan biri haline geldi.

Toplam Kayıp 17'ye Yükseldi: Gerçek Rakamlar Çok Daha Yüksek

CENTCOM tarafından yapılan önceki açıklamalarda, 17 Temmuz'da Ürdün'deki saldırıda 2 askerin öldüğü ve birinin kayıp olduğu, 18 Temmuz'da Irak'ta patlamamış bir İran mühimmatının kontrollü imhası sırasında 1 askerin daha hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Bu açıklamalarla birlikte, Şubat ayında başlayan savaşta öldüğü resmen kabul edilen ABD askeri sayısının 17'ye yükseldiği kaydedildi. Ancak NYT'nin iddiaları, resmi rakamların buzdağının sadece görünen yüzü olduğunu ve gerçek kayıpların çok daha ağır olduğunu ortaya koydu.

Pentagon'un, Ürdün'deki 3 ayrı saldırıyı ve bu saldırılardaki yaralı ile helikopter kayıplarını gizlemesi, Washington'un savaşın vahametini kamuoyundan saklama çabasının somut bir örneği olarak değerlendirildi.

Sonuç: Emperyal Yalanlar ve İran'ın Caydırıcılığı

NYT'nin haberi, ABD yönetiminin İran'a karşı yürüttüğü savaşta hem sahada hem de kamuoyu nezdinde ciddi bir yenilgiyle karşı karşıya olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Washington'un kayıplarını gizleme girişimleri, emperyalist güçlerin savaşın gerçek maliyetini halklarından saklama refleksinin bir tezahürü olarak yorumlanırken; İran'ın Direniş Ekseni ile birlikte sürdürdüğü operasyonların ABD üslerine verdiği zararların boyutu da giderek daha net bir şekilde ortaya çıkıyor.

İran'ın gelişen füze ve İHA teknolojisi karşısında ABD hava savunma sistemlerinin ne kadar yetersiz kaldığı ve Amerikan askeri varlığının bölgede ne kadar güvensiz olduğu, bu tür "sızdırılan" bilgilerle daha da belirginleşiyor.

Pentagon'un resmi açıklamaları ile gerçek arasındaki bu çelişki, ABD'nin bölgedeki emperyal macerasının başarısızlığa mahkum olduğunu ve İran'ın meşru savunma hakkının ne kadar haklı ve caydırıcı olduğunu tüm dünyaya ilan ediyor.