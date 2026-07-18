Dünya ekonomisinin 2 can damarı tehlikede: Hürmüz ve Babülmendep

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Küresel enerji arz güvenliğinin bel kemiğini oluşturan Hürmüz Boğazı ve Babülmendep, yaşanan son gelişmelerle birlikte yeniden uluslararası piyasaların ana gündem maddesi haline geldi. Hürmüz Boğazı'nın, dünya petrol tüketiminin yaklaşık beşte birinin geçiş güzergahı olduğu ve milyonlarca varil petrol ile sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatının bu dar kanaldan yapıldığı belirtiliyor.

Babülmendep Boğazı'nın ise Kızıldeniz ile Hint Okyanusu'nu birleştiren ve Süveyş Kanalı'nın uzantısı olan stratejik konumuyla, Asya-Avrupa arasındaki ticaretin önemli bir bölümünü üstlendiği ifade ediliyor. Bu iki su yolunun eş zamanlı olarak hedef alındığı veya güvensiz hale geldiği bir senaryoda, yalnızca enerji fiyatlarında değil, küresel tedarik zincirlerinde de benzeri görülmemiş bir bozulma yaşanabileceği öngörülüyor.

İki Boğazda Eş Zamanlı Kriz: 1970'leri Aratan Şok Senaryosu

Enerji piyasası analistleri tarafından yapılan değerlendirmelerde, bu iki su yolunda yaşanacak eş zamanlı bir krizin, 1970'lerdeki petrol ambargosundan bu yana yaşanan en büyük enerji şokuna dönüşebileceği savunuluyor. Böyle bir durumda, Basra Körfezi'nden yapılan enerji ihracatının önemli ölçüde kısıtlanacağı ve alternatif rotaların da benzer risklerle karşı karşıya kalacağı belirtiliyor.

Uzmanlara göre, bu krizin etkileri sadece enerji fiyatlarıyla sınırlı kalmayacak. Gemi taşımacılığında süre ve maliyet artışları, sigorta primlerinde fırlama, Asya-Avrupa ticaretinde haftalar süren gecikmeler ve küresel tedarik zincirinde kopmalar yaşanacağı ifade ediliyor. Bu durumun, başta gıda ve hammadde olmak üzere tüm mal gruplarında fiyat artışlarına ve dünya genelinde enflasyonist baskıların yeniden tırmanmasına yol açabileceği vurgulanıyor.

Krizin Asıl Yükü: ABD, Avrupa ve Asya Dev Ekonomileri

Uzman değerlendirmelerine göre, Hürmüz ve Babülmendep'te yaşanacak olası bir krizden en ağır darbeyi alacak aktörler net bir şekilde öne çıkıyor. Bu senaryoda en kırılgan aktörler şöyle sıralanıyor:

Çin: Dünyanın en büyük enerji ithalatçısı olan Pekin yönetimi, petrol ve gaz ihtiyacının büyük bölümünü Basra Körfezi üzerinden karşılıyor. Yaşanacak bir kriz, Çin'in enerji güvenliğini doğrudan tehdit edecek.

Hindistan, Japonya ve Güney Kore: Bu ülkeler de enerji ihtiyaçlarının önemli bir kısmını aynı güzergahtan sağlıyor ve ticari rotaları Babülmendep üzerinden geçiyor. Bu durum, onları krizin ikinci hattaki ağır etkilenenleri konumuna getiriyor.

Avrupa Birliği: Ukrayna savaşı sonrası enerji arzını çeşitlendirmeye çalışan Avrupa ülkeleri, LNG ve deniz yoluyla gelen enerjiye olan bağımlılıklarını artırdı. Babülmendep'te yaşanacak bir tıkanıklık, bu ülkelerin enerji arz güvenliğini doğrudan tehdit eder duruma gelecek.

Mısır: Süveyş Kanalı'ndan geçen gemi trafiğinde yaşanacak düşüş, Kahire yönetiminin kritik döviz gelirlerinde ciddi azalmaya yol açacak ve ülke ekonomisi üzerinde yeni bir baskı oluşturacak.

Washington'un Endişesi: Jeopolitik ve Ekonomik Çıkmaz

ABD'nin, doğrudan enerji ithalatı açısından geçmişe göre daha az bağımlı olmasına rağmen, bu boğazlardaki istikrarsızlıktan derin endişe duyduğu ifade ediliyor. Analistler, Washington'un bu endişesini üç temel nedene bağlıyor:

Küresel Ekonomideki Rolü: Petrol fiyatlarındaki ani sıçrama ve tedarik zincirlerindeki aksamalar, ABD'de yeniden enflasyonu tetikleyerek faiz artışlarını ve ekonomik yavaşlamayı beraberinde getirebilir. Bu durum, Beyaz Saray'ın iç siyasetteki en kırılgan noktası olarak görülüyor. Müttefikler Üzerindeki Baskı: Avrupa ve Asya'daki kilit müttefikleri yaşanacak krizden doğrudan etkilenecek olan ABD, bu ülkeler üzerinden gelecek yoğun diplomatik ve ekonomik baskıyla karşı karşıya kalacak. Doların Hakimiyeti: Petrol ticaretinin dolar üzerinden yapılması, küresel enerji krizlerinin ABD ekonomisi üzerindeki dolaylı etkisini daha da artırıyor. Petrol fiyatlarındaki aşırı yükseliş, doların reel değerini ve küresel piyasalardaki konumunu olumsuz etkileyebiliyor.

Bu nedenlerle uzmanlar, ABD'nin bölgede yaşanacak büyük bir krizin "kesinlikle dışında" kalamayacağını ve krizin maliyetini en ağır şekilde ödeyecek aktörlerden biri olacağını savunuyor.

İran'ın Konumu: Stratejik Avantaj ve Göreceli Dirençlilik

Haberde, her ne kadar İran'ın da bu tür geniş çaplı bir krizden etkileneceği; sigorta, nakliye ve ticaret maliyetlerinde artış yaşayacağı belirtilse de, analistlerin bu konudaki değerlendirmesi farklılaşıyor. Uzmanlara göre, İran'ın jeopolitik konumu ve boğazlar üzerindeki etkin rolü, yaşanacak ekonomik sıkıntılara karşı önemli bir "denge unsuru" oluşturuyor. İran'ın, enerji arzı ve ticaret rotaları üzerindeki doğrudan kontrol kapasitesi, Ankara'nın (burada geçen "Ankara" yanlışlıkla yazılmış, Tahran kastediliyor) bu krizden diğer büyük ekonomilere kıyasla daha az zararla çıkmasını sağlayabilecek bir koz olarak değerlendiriliyor.

Diğer bir ifadeyle, krizin getireceği yüksek maliyetler ve tedarik belirsizliği, büyük sanayi ekonomilerini çok daha kırılgan hale getirirken; İran'ın boğazlar üzerindeki jeopolitik ağırlığı, bu süreçte bir "caydırıcılık" ve "tampon" işlevi görebilir. Uzman görüşleri, bu durumun, İran'ın uluslararası müzakerelerdeki elini güçlendirebileceğine ve küresel aktörlerin Tahran'ı dikkate almak zorunda kalacağına işaret ediyor.

Sonuç: Geri Dönüşü Olmayan Bir Jeopolitik Gerçeklik

Analizde yer alan son değerlendirmeye göre, dünya ekonomisinin enerji güvenliğinin halen Batı Asya'ya bağlı olduğu ve Hürmüz ile Babülmendep'in stratejik öneminin alternatif güzergahlarla ikame edilemediği vurgulanıyor. Art arda yaşanan krizler, bu iki su yolunun küresel ekonomi için ne denli hayati olduğunu bir kez daha kanıtlarken; bölgedeki tırmanan her yeni gerilim dalgasının, dünya piyasalarını derin bir belirsizliğe sürükleyebileceği ifade ediliyor. Sonuç olarak, küresel istikrarın, bu iki kritik şeridin güvenliğiyle doğrudan bağlantılı olduğu ve bu bağlamda yaşanacak herhangi bir büyük çaplı krizin, sadece bölge ülkelerini değil, tüm dünya ekonomisini geri dönülmez bir sarmalın içine çekebileceği kaydediliyor.