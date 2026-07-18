İran: 18. dalga icra edildi, çok sayıda Amerikan askeri etkisiz hale getirildi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Devrim Muhafızları Ordusu, yayımladığı 27 numaralı bildiriyle Kuveyt topraklarındaki ABD hedeflerine yönelik saldırıda Amerikan askerlerinin öldürüldüğünü resmen duyurdu.

Açıklamada, Nasr 2 Operasyonu'nun 18. dalgasında "Ya Ebu'l-Fazl el-Abbas (a.s.)" koduyla gerçekleştirilen harekâtta, Arifcan'daki Kara Kuvvetleri Destek Merkezi'nde konuşlu "mütecaviz" ABD güçlerinin hedef alındığı ve çok sayıda askerin öldürüldüğü belirtildi.

Eş zamanlı olarak Kuveyt'teki Ali El-Selim Hava Üssü'ne ait radar sisteminin insansız hava araçlarıyla (İHA) vurularak imha edildiği ifade edildi. Muhafızlar ayrıca, üs bünyesindeki bir silah bakım ve onarım hangarı ile İHA barınağının da yerle bir edildiğini aktardı.

Bildiride, ABD'nin geçen hafta müzakereler devam ederken ateşkesi ihlal ederek savaşı yeniden başlattığı, ancak İran silahlı kuvvetlerinin sert karşılık vermesi üzerine doğrudan çatışmadan kaçınarak savaş suçu işlediği belirtildi.

Devrim Muhafızları, ABD'nin hastane, köprü, demiryolu, havalimanı, liman ve iletişim merkezleri gibi sivil altyapıyı hedef alarak sivilleri katlettiğini ifade etti.

Devrim Muhafızları, "Kim size saldırırsa, size saldırdığı gibi siz de ona saldırın" ayetine atıfta bulunarak, ABD askerlerini ülkelerinde barındıran Kuveyt gibi ev sahibi ülkelere, sivilleri olası hedef noktalarından uzaklaştırmaları çağrısında bulundu. Ancak bildiride, düşmanın bu "hainane" yaklaşımına fırsat tanımak amacıyla dün geceki saldırıların yalnızca askeri hedeflerle sınırlı tutulduğu vurgulandı.

Açıklamanın sonunda, "Muhafızların misillemesi devam ediyor" ifadesine yer verilirken, zaferin Allah'tan olduğu belirtilerek "إِنْ یَنْصُرْکُمُ اللهُ فَلاغالِبَ لَکُمْ" (Eğer Allah size yardım ederse, hiç kimse size galip gelemez) ayetiyle bildiri tamamlandı.