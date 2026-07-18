ABNA Haber Ajansı, Dr. Farmi Abdülhakim İçin Anma Töreni Düzenledi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Merhum Hüccetü'l-İslam Dr. Farmi Abdülhakim, ABNA Haber Ajansı Filipince Servisi Sekreteri için düzenlenen anma töreni bugün sabah saatlerinde Kum'da bulunan Dünya Ehl-i Beyt (a.s.) Kurultayı'nın mescidinde gerçekleştirildi. Törene Dünya Ehl-i Beyt (a.s.) Kurultayı Genel Sekreteri Ayetullah Remezani de katıldı.

ABNA Haber Ajansı'nın organizasyonuyla düzenlenen törende konuşan Seyyid Ebulhasan Nevvab, merhum din adamının vefatı nedeniyle taziyelerini iletti. Nevvab, konuşmasında Dr. Farmi Abdülhakim'in örnek kişiliğini ve Doğu Asya ile Filipinler'deki dini ve kültürel tebliğ faaliyetlerinin önemini anlattı.

Nevvab, konuşmasının başında merhumu "çok değerli bir kardeş, gurbette yaşayan bir muhacir ve çok iyi bir dost" olarak nitelendirdi ve Allah'tan onun makamının yücelmesini diledi.

Merhumun eğitim hayatına da değinen Nevvab, Dr. Abdülhakim'in 2018 yılından itibaren Dinler ve Mezhepler Üniversitesi'nde "Vahhabilik Araştırmaları" alanında doktora öğrencisi olduğunu söyledi. Bu alanı seçmesinin tamamen Filipinler'in ihtiyaçlarına yönelik bilinçli bir tercih olduğunu belirten Nevvab, doktora eğitimini tamamladıktan sonra hem ülkesine hem de İslam dünyasına önemli hizmetlerde bulunmayı hedeflediğini, ancak ömrünün buna yetmediğini ifade etti.

Dinler ve Mezhepler Üniversitesi Rektörü olan Nevvab, Filipinler'in uzun yıllardır Suudi Arabistan kaynaklı ithal düşüncelerin etkisi altında kaldığını belirterek ülkeyi "mazlum, mahrum ve yoksul" bir bölge olarak tanımladı. Özellikle Mindanao gibi bölgelerin bu nedenle kalkınmada geri kaldığını söyledi.

Nevvab, merhum Abdülhakim'in yorulmak bilmeyen çalışma azmini överek, bu tür bölgelerde yürütülen kültürel faaliyetleri "ceviz ağacı dikmeye" benzetti. Bu ağacın yavaş büyüdüğünü ancak yüzlerce yıl kalıcı meyve verdiğini ifade etti.

Konuşmasının devamında Nevvab, Dr. Farmi Abdülhakim gibi insanların küçük fakat sürekli gayretlerinin zamanla büyük ve güçlü bir nehre dönüşeceğini, bunun da bölgedeki Şiilerin ve Müslümanların kaderini değiştireceğini vurguladı.

Merhum Hüccetü'l-İslam Dr. Farmi Abdülhakim, ağır bir hastalık döneminin ardından geçen haftanın çarşamba günü, 15 Temmuz 2026 tarihinde hayatını kaybetti.

Dr. Farmi Abdülhakim, 10 yıldan fazla bir süre boyunca ABNA Haber Ajansı'nın Filipince internet sitesinin sorumluluğunu ve editörlüğünü yürüttü. Medya ve dini tebliğ alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla önemli dini ve kültürel hizmetlere imza attı.