İnsan hakları örgütünden ABD'nin sivil merkezlere saldırısına tepki

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran İnsan Hakları Stratejik Merkezi tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, ABD'nin 17 ve 22 Temmuz 2026 tarihlerinde İran'ın çeşitli bölgelerine yönelik düzenlediği askeri saldırılar "şiddetle kınandı".

Açıklamada, saldırılar sonucunda çok sayıda İran vatandaşının şehit olduğu ve yaralandığı, sivil altyapı ile kamu mallarında geniş çaplı hasar meydana geldiği belirtildi.

Bildiride dikkat çeken en önemli husus, bu saldırıların, İran ile ABD arasında gerilimi azaltma, çatışmaları önleme ve diplomasiye dönüş zeminini hazırlama amacıyla varılan ateşkes ve müzakere mutabakatına rağmen gerçekleştirilmiş olması. ABD'li yetkililerin bu saldırıları "ateşkes ihlali" iddiasıyla meşrulaştırma çabaları ise mutabakatın ruhuyla bağdaşmadığı ve karşılıklı güveni zedelediği gerekçesiyle eleştirildi.

Sivil Kayıplar ve Altyapı Tahribatı: "Savaş Suçu" Vurgusu

Resmi verilere göre, söz konusu saldırılarda ülke genelinde 250'den fazla nokta hedef alındı ve saldırılar ağırlıklı olarak güney bölgelerinde yoğunlaştı. Açıklamada can kayıplarına ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

38 İran vatandaşının hayatını kaybettiği (aralarında bir kadının da bulunduğu),

150 kişinin yaralandığı (bunlardan ikisinin kadın olduğu),

14 yaralıya cerrahi müdahale yapıldığı,

102 yaralının ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği ifade edildi.

Bildiride, açıklanan bu rakamların "yalnızca istatistik olmadığı; her birinin insani acı, telafisi mümkün olmayan kayıplar ve aileler üzerinde yarattığı yıkımı temsil ettiği" vurgulandı. Saldırıların hedefleri arasında Golestan eyaletindeki uluslararası demiryolu hattı, güneydeki limanlar, Çabahar kentinin elektrik altyapısı, Buşehr Nükleer Santrali yakınları ve Ağtekehan demiryolu köprüsü gibi kritik sivil tesislerin bulunduğu kaydedildi.

Sivil altyapının hedef alınması, uluslararası insancıl hukukun temel ilkesi olan "askeri ve sivil hedefler arasında ayrım yapma zorunluluğu" ile açıkça çeliştiği gerekçesiyle eleştirildi. Bu tür saldırıların, sivil halkın günlük yaşamını, ekonomik kalkınmayı ve bölgesel bağlantıları doğrudan etkilediği belirtilerek, "insan güvenliği ve kalkınma hakkı" ihlallerine dikkat çekildi.

Uluslararası Hukuk ve BM'ye Çağrı: "Seçici Yaklaşıma Son Verilmeli"

İran İnsan Hakları Stratejik Merkezi, açıklamasında uluslararası hukukun temel metinlerine atıfta bulundu. Birleşmiş Milletler Şartı'nın 2. maddesinin 4. fıkrası hatırlatılarak, devletlerin toprak bütünlüğüne ve siyasi bağımsızlığına karşı güç kullanma tehdidi veya fiili kullanımının yasak olduğu vurgulandı. Ayrıca, ateşkes mutabakatlarına bağlı kalmanın ve uluslararası yükümlülüklere sadakat ilkesinin ihlal edilmesi, "uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden bir tutum" olarak değerlendirildi.

Bildiride şu kurum ve kişilere çağrı yapıldı:

BM Genel Sekreteri ,

İnsan Hakları Konseyi ,

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ,

Uluslararası Kızılhaç Komitesi ,

Diğer yetkili uluslararası organlar.

Bu kurumlardan, saldırıların "en sert ifadelerle kınanması", uluslararası hukukun ağır ihlallerinin durdurulması, faillerin hesap vermesinin sağlanması, bu tür eylemlerin tekrarlanmasının önlenmesi ve mağdurlarla ailelerine yönelik tam tazminat mekanizmalarının hayata geçirilmesi talep edildi. Açıklamada, sivil halkın dokunulmazlığı, hayati altyapının korunması ve uluslararası hukukun emredici kurallarına saygı gösterilmesinin tüm devletlerin ve uluslararası kurumların ortak sorumluluğu olduğunun altı çizildi.

İran'dan Adli ve Hukuki Takip Vurgusu

İran İnsan Hakları Stratejik Merkezi, İran'ın bu saldırıların tüm hukuki, uluslararası ve yargısal boyutlarını takip etme hakkını saklı tuttuğunu belirtti. Uluslararası sorumluluğun tespiti, faillerin kovuşturulması ve cezalandırılması ile maddi ve manevi tazminat taleplerinin, uluslararası hukuka uygun şekilde yetkili merciler nezdinde gündeme getirileceği ifade edildi. Ayrıca, uluslararası insancıl hukukun ağır ihlallerinde "cezasızlık" anlayışına son verilmesi gerektiği vurgulandı.

Bildiri, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifa dileklerinin iletilmesiyle sona erdi. Uluslararası topluma, BM Şartı, uluslararası hukuk ve insancıl hukuk ile sivil halkın korunmasına yönelik temel kurallara koşulsuz saygı gösterilmesi çağrısı yapılarak, bu tür yasa dışı eylemlerin tekrarlanmaması için "sorumlu ve kararlı bir duruş" sergilenmesi istendi.