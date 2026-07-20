Yemen'den Suudi Arabistan'a mesaj: "Ablukaya karşı abluka" dönemi başladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri tarafından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın yaklaşık 12 yıldır sürdürdüğü ablukanın artık kabul edilemez olduğu belirtildi.

Seri, "Suudi düşmanının adaletsiz ablukası ve kaynaklarımızın yağmalanması karşısında sessiz kalamayız" ifadelerini kullanarak, "ablukaya karşı abluka" denklemi çerçevesinde Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukasının resmen başlatıldığını ilan etti.

Açıklamada, bu kararın derhal yürürlüğe girdiği ve Yemen halkının meşru direniş hakkı çerçevesinde atıldığı vurgulandı.

"Her Türlü Eskalasyona Aynı Sertlikte Karşılık"

Yahya Seri, Suudi rejiminin olası askeri maceralarına karşı da net bir uyarıda bulundu. "Hepimiz tüm seçeneklere hazırız" diyen Sözcü, Riyad yönetiminin herhangi bir kapsamlı saldırganlığına, "aynı kapsamda ve aynı sertlikte" karşılık verileceğini ifade etti.

Yemen'in, Suudi Arabistan'ın bölgedeki emperyalist emellerine karşı tek başına olmadığını ve Direniş Ekseni ile tam koordinasyon içinde hareket ettiğini belirten Seri, Suudi rejiminin tüm askeri ve stratejik hedeflerinin Yemen füzelerinin menzilinde olduğunu hatırlattı.

Halka Seferberlik Çağrısı

Sözcü, Yemen halkına seslenerek, Suudi ablukasına karşı topyekûn direniş için genel seferberliğin sürdürülmesi çağrısında bulundu. "Tüm senaryolara ve gelişmelere karşı tamamen hazır olun" diyen Seri, geçtiğimiz günlerde düzenlenen milyonluk "Uyarı ve Seferberlik" yürüyüşlerine katılımı takdirle karşıladıklarını belirtti. Yemen halkının bu kitlesel katılımı, Suudi ablukasına ve onun arkasındaki ABD ve İsrail eksenine karşı duyulan öfkenin ve direniş iradesinin ne denli güçlü olduğunu gösteren bir mesaj olarak değerlendirildi.

Sonuç: Direniş Ekseni'nde Yeni Denklem

Yemen'in bu hamlesi, bölgedeki emperyalist güçlere ve onların işbirlikçilerine karşı Direniş Ekseni'nin kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Suudi Arabistan'ın 12 yıldır sürdürdüğü abluka ve Yemen kaynaklarını yağmalama politikası, uluslararası hukuka aykırı bir saldırganlık olarak nitelendirilirken; Yemen'in "ablukaya karşı abluka" kararı, meşru savunma hakkının bir parçası olarak görülüyor.

Riyad yönetiminin, ABD ve İsrail'in kışkırtmalarına rağmen Yemen'in caydırıcılık gücünü hafife alması durumunda, bölgesel istikrarın daha da bozulacağı ve Suudi rejiminin bu maceradan büyük zararla çıkacağı öngörülüyor. Yemen halkının direniş azmi ve sahadaki koordinasyonu, Filistin davasından Lübnan'a kadar tüm Direniş Ekseni'nin ortak mücadelesinin bir parçası olarak öne çıkmaya devam ediyor.