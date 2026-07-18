Devrim Muhafızları’ndan Bölgeye Kritik Uyarı: “ABD Saldırıları Sürerse, Yanıtımız Tam Kapsamlı Olacak”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan resmi açıklamada, Orta Doğu’daki ABD askeri varlığına işaret edilerek, bu varlığın bölge güvenliği açısından bir risk unsuru oluşturduğu vurgulandı. Tahran’ın açıklamasında, bölge ülkelerinin ABD üslerine ev sahipliği yapmasının, olası bir askeri gerilimde bu ülkeleri de doğrudan denklemin bir parçası haline getirebileceği uyarısı öne çıktı.

Açıklamanın en dikkat çekici boyutu, ABD’nin askeri operasyonlarını sürdürmesi durumunda Tahran’ın izleyeceği askeri strateji oldu. Devrim Muhafızları, mevcut durumda sınırlı misilleme yöntemlerinin benimsendiğini, ancak saldırıların devam etmesi halinde bu sürecin “tam kapsamlı saldırı” aşamasına geçeceğini belirtti. Bu ifade, bölgedeki askeri angajman kurallarının köklü bir şekilde değişebileceğine dair bir sinyal olarak yorumlanıyor.

Bölge ülkelerine yönelik yapılan “benzer karşılık” uyarısı, Orta Doğu’daki askeri üslerin geleceği ve güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Askeri yetkililer, bölgedeki ABD unsurlarına yönelik herhangi bir saldırının, ev sahibi ülkelerin güvenlik mimarisini de doğrudan etkileyebileceğini işaret etti.

Gözlemciler, Tahran yönetiminden gelen bu sert mesajın, bölgedeki askeri hareketliliğin arttığı bir dönemde, diplomatik kanallardaki manevra alanını daha da daralttığını belirtiyor. Bölgedeki askeri gerilimin tırmanması, uluslararası kamuoyu tarafından endişeyle izlenirken, taraflar arasındaki retorik savaşının sahada yeni bir askeri denklemi tetikleyip tetiklemeyeceği belirsizliğini koruyor.