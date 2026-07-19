İslam Devrimi Lideri Mucteba Hamanei: Direniş Cephesi ABD'ye unutulmaz dersler verecek

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mucteba Hüseyni Hamanei, İran halkına hitaben yayımladığı mesajda, son dönemde yaşanan iki önemli gelişmeyi değerlendirdi.

İmam Hamanei, İran halkının şehit cumhurbaşkanını uğurlama törenlerinde sergilediği "tarihi ve eşsiz" katılımı överken, ABD'nin mutabakat zaptını ihlal etmesini de sert sözlerle eleştirdi.

Ayetullah Hamanei, mesajında ABD'ye atıfla "Büyük Şeytan" ifadesini kullanarak, Washington yönetiminin imzaladığı anlaşmalara defalarca ihanet etmesinin, ABD başkanının imzasının "ne kadar değersiz ve geçersiz" olduğunu bir kez daha kanıtladığını belirtti.

İslam Devrimi Lideri'ne göre, "zorbalık, yayılmacılık ve vahşet, Amerikan anlayışının ayrılmaz parçalarıdır" ve bu son ihlal, ABD'nin "yalancılığının, mantıksızlığının ve güvenilmezliğinin" bir başka kanıtı olarak kayda geçti.

"Düşman Daha Ağır Bedeller Ödeyecek ve Daha Fazla İtibar Kaybedecek"

İslam Devrimi Lideri İmam Hamanei, ABD'nin savaş kışkırtıcılığını sürdürmesi halinde karşılaşacağı sonuçlara ilişkin de uyarılarda bulundu. Mesajda, "Şimdi Amerikalı düşman savaşı kışkırtmak, daha ağır bedeller ödemek ve daha fazla itibar kaybetmek peşinde. Bilsin ki, sevgili İran milleti ve Direniş Cephesi ona unutulmaz dersler verecek" ifadelerine yer verildi.

İmam Hamanei, bu bağlamda İran'ın güney bölgelerindeki savaşçıların cesaretlerini ve fedakarlıklarını örnek göstererek, bu direniş ruhunun düşman karşısında caydırıcılık oluşturduğunu vurguladı. Ayetullah Hamanei'ye göre, İran ve müttefikleri, Washington yönetiminin hesaplarını boşa çıkaracak kapasiteye sahip bulunuyor.

"Birlik ve Beraberlik En Önemli Görev, Eleştiriler Usulüyle Yapılmalı"

İslam Devrimi Lideri, mesajının ikinci bölümünde iç siyasete ve toplumsal birlikteliğe yönelik değerlendirmelerde bulundu. Ayetullah Hamanei, mevcut kritik dönemde "kelime birliği" ve "kutsal ittifakın" tüm düzeylerde sürdürülmesinin en temel görev olduğunu belirtti. Ayrıca, yetkililerin halkın refahı için gösterdiği çabaların takdir edilmesi gerektiğini ifade ederken, vatandaşların uyanık ve aktif olması çağrısında bulundu.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Mucteba Hamanei, bazı kesimlerin yetkililere yönelik eleştirileri konusunda da açıklık getirdi. İmam Hamanei, "Eleştiriler, samimiyet ve iyi niyetle yapıldığında değerlidir. Ancak bu eleştiriler, masum birine zulmedilmesine yol açmamalı ve toplumsal birliği zedeleme riski taşımamalıdır. Düşman bizden hiçbir zayıflık belirtisi görmemeli; bu uyanıklığı tam olarak koruduğumuzda düşman kaçınılmaz olarak bozguna uğrayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Şehit Cenazesine Övgü ve Direniş Cephesine Teşekkür

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Mucteba Hamanei, mesajının son bölümünde, Şehit Devrim Lideri İmam Hamanei'nin cenaze törenlerine katılan milyonlarca vatandaşa teşekkür ederek, bu katılımın "dostları hayran bıraktığını, düşmanları ise şaşkına çevirdiğini" belirtti.

Ayetullah Hamanei ayrıca, merci taklit makamlarına, alimlere, düşünürlere, kültürel, sosyal ve siyasi aktörlere, sivil ve askeri kurumlara ve Direniş Cephesi temsilcilerine teşekkürlerini iletti.

Lider, mesajını, tüm katılımcıların Hz. Mehdî'nin (a.c.f.) özel himayesine mazhar olması temennisiyle sonlandırdı.