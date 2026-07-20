Devrim Muhafızları: ABD'nin her türlü cinayeti cezalandırılacak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Devrim Muhafızları Ordusu Komutanlığı tarafından yayımlanan bildiride, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mucteba Hamanei'nin stratejik mesajının, "Şehit Lider'in eşsiz tarihi cenaze töreninin gerçeklerini açıklayan, İran'ın inançlı ve basiretli milletinin destanını onurlandıran, direniş, izzet ve gücün kalıcı bir manifestosu" olduğu belirtildi.

Bildiride, bu mesajın suçlu Amerikan düşmanının gerçek yüzünü ifşa ettiği, geleceğin ufkunu aydınlattığı ve tüm devrim severlerin, özellikle İslam savaşçılarının tarihi görevini açıkladığı ifade edildi. ,

Devrim Muhafızları, liderin bu mesajını "geçerli bir emir, ilahi bir ahit ve ülkenin izzet ve bağımsızlığını savunma misyonunun devamı için açık bir yol haritası" olarak kabul ettiğini duyurdu.

Savunma Hazırlığı ve Caydırıcılıkta Süreklilik Vurgusu

Bildiride, inanç ruhunu derinleştirme, savunma kapasitesini sürekli geliştirme, her türlü muharebe hazırlığını artırma, caydırıcılık gücünü genişletme, istihbarat üstünlüğünü derinleştirme ve bilimsel-teknolojik alanlarda öncülük etme görevinin "vazgeçilmez bir yükümlülük" olduğu vurgulandı.

Devrim Muhafızları yetkilileri, bu görevi yerine getirirken en ufak bir zaafiyet veya tereddüt göstermeyeceklerini ifade etti. Bu kararlılık, ABD'nin son dönemdeki maceracı ve saldırgan politikalarına karşı İran'ın hazırlıklı olduğunu ve her türlü senaryoya karşı savunma mekanizmalarını en üst seviyede tuttuğunu gösteriyor.

"Unutulmaz Ders" ve Topyekûn Direniş Yemini

Devrim Lideri'nin "unutulmaz ders" vaadine atıfta bulunulan bildiride, Devrim Muhafızları'nın bu dersi "güç, kararlılık, hikmet ve otoriteyle" Amerikan rejimine öğreteceği belirtildi.

Açıklamada, bu dersin her saldırganı hatasını tekrarlamaktan alıkoyacağı, her türlü açgözlülüğü kıracağı ve İran milletinin yenilmez iradesinin tarihe kazınacağı ifade edildi.

Ayrıca, Lider'in vurguladığı milli birlik ve bütünlüğün korunması gerektiğinin altı çizilirken; IRGC'nin diğer silahlı kuvvetlerle birlikte, milletin dayanışmasını, iç cephenin sağlamlığını ve devrimin toplumsal sermayesini korumayı en önemli görevleri arasında saydığı aktarıldı.

Sonuç: İmam'ın Yolunda, Şehitlerin Kanında, Liderin Emrinde

Bildirinin son bölümünde, yeşil üniformalıların, İmam Humeyni'nin nurani mektebine, Şehit Lider'in rehberliğine ve şehitlerin pak kanlarına bağlı kalarak, Lider'in emirleri doğrultusunda "son nefese, son kan damlasına ve son güce kadar" milletin güvenliğinin kalesi, İran'ın bağımsızlığının bekçisi ve İslam Cumhuriyeti'nin izzetinin muhafızı olacakları yemin edildi.

Bu, inançtan doğan, basirete dayanan, ihlasla bezenmiş, otoriteye dayalı ve şehitlerin kanıyla damgalanmış bir "lebbeyk" olarak nitelendirildi.

Devrim Muhafızları, bu yeminin sadece sözde kalmayacağını, aksine hazırlık, mücadele, fedakarlık ve güçlü varlıkla anlam kazanacağını vurguladı. Bu açıklama, ABD ve İsrail eksenine karşı İran'ın kararlı ve tavizsiz duruşunu bir kez daha perçinlerken; Direniş Ekseni'nin sahadaki birliğini ve kararlılığını da gözler önüne serdi.

Washington yönetiminin bu tür kararlılık mesajları karşısında bölgedeki maceracı politikalarından vazgeçmesi gerektiği, aksi takdirde bedelinin çok ağır olacağı mesajı açıkça verilmiş oldu.