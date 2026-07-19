Nasr-2 Operasyonu’nda Dev Gövde Gösterisi: Gelişmiş Füzeler ve İHA’lar Aynı Anda Sahnede

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Nasr-2 operasyonunun ilerleyen safhaları, Tahran’ın askeri kapasitesini sergileyen kapsamlı bir gövde gösterisine dönüştü. Operasyonun 17. ve 20. dalgaları arasında paylaşılan görüntüler, İran’ın envanterindeki stratejik caydırıcı unsurların sahada nasıl entegre edildiğini gözler önüne seriyor.

Görüntülerde, yüksek hassasiyetli Hayberşiken, menziliyle bilinen Zulfiqar, Fatih-110 ve ismini özel bir askeri figürden alan “Hac Kasım” balistik füzelerinin ateşlenme anları net bir şekilde yer alıyor. Bu füze sistemlerine ek olarak, bölgedeki operasyonlarda sıkça kullanılan Şahid tipi insansız hava araçlarının da eşlik ettiği bu yoğun saldırı dalgası, operasyonel kapasitenin çok boyutlu olduğunu kanıtlıyor.

Askeri kaynaklar, bu kadar farklı menzil ve kabiliyetteki mühimmatın aynı zaman diliminde ve bir koordinasyon içinde kullanılmasının, sahadaki hedefleri baskı altına almak adına planlanmış bir strateji olduğunu belirtiyor. Paylaşılan görüntüler, atışların isabet oranına ve operasyonun genelindeki yoğunluğa dikkat çekerken, Tahran’ın savunma doktrinindeki “çok katmanlı saldırı” kapasitesini de somut bir şekilde ortaya koyuyor.