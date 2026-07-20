İran'dan Batı Asya'ya ülkelerine mesaj: Topraklarınızı ABD'nin saldırılarına üs yaptırmayın

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: IRGC tarafından yapılan ardışık açıklamalarda, Nasr-2 Operasyonu'nun 21. dalgası kapsamında Ürdün'ün El-Ezrak bölgesinde bulunan ABD askeri tesislerine hassas saldırılar düzenlendiği bildirildi.

Açıklamaya göre, "çocuk katili ABD ordusuna" ait askerlerin konuşlandığı 20 hangarın tamamen imha edildiği ve bu saldırıda "onlarca Amerikan terör gücünün" öldüğü ifade edildi. IRGC'nin, Ürdün halkına ve ordusuna, saldırıyı kolaylaştıran istihbarat desteğinden ötürü teşekkür ettiği kaydedildi.

Akabe Havaalanı'ndaki Stratejik Uçaklar Hasar Gördü

Aynı dalga kapsamında, IRGC Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından Ürdün'ün Akabe Havaalanı'nda konuşlu ABD'ye ait C-17 stratejik nakliye uçakları ve P-8 komuta-kontrol uçaklarına yönelik balistik füze saldırıları gerçekleştirildi.

Açıklamada, bu saldırılar sonucunda çok sayıda uçağın "ağır hasar" aldığı aktarıldı. Analistler, Akabe Havaalanı'nın vurulmasının, ABD'nin bölgedeki lojistik ve komuta zincirine doğrudan bir darbe olduğunu ve İran'ın menzil ve isabet kabiliyetinin ne denli genişlediğini gösterdiğini belirtiyor.

Kuveyt'teki Ali El-Salem Üssü'ne İHA Darbesi

IRGC tarafından yayımlanan ikinci açıklamada, Nasr-2 Operasyonu'nun 22. dalgasında Kuveyt'teki Ali El-Salem Hava Üssü'ne yönelik saldırı detaylandırıldı. Açıklamaya göre, bir insansız hava aracı saldırısıyla Amerikan erken uyarı radar sisteminin "tamamen imha edildiği" belirtilirken; havacılık ekipmanları, yedek parça hangarı ve MQ-9 İHA'larının bulunduğu sığınakların da isabet aldığı ve bu saldırıda birkaç İHA'nın alev alarak yandığı ifade edildi.

Bu saldırı, Kuveyt'teki ABD hava operasyonlarının bel kemiğine vurulan bir darbe olarak değerlendirildi.

IRGC'den Ürdün ve Kuveyt Halkına Çağrı: "Dini Görevinizi Yapın"

IRGC, saldırıların ardından Ürdün ve Kuveyt kamuoyuna yönelik doğrudan mesajlar yayımladı. Açıklamada, ABD'nin bölge ülkelerinin topraklarını, bölge halklarına karşı kan ve yıkım eylemleri için kronik olarak kullandığı hatırlatılarak; bu ülkelerin halklarından, Washington'un vahşetini durdurmak için tavır almaları istendi.

IRGC, Ürdün halkının İran'ın misilleme çabalarına katkılarından dolayı duyduğu memnuniyeti yineleyerek, onlara "dini görevlerini yerine getirdikleri ve kutsal Kudüs'ün Siyonist işgalden kurtuluşunun yolunu açtıkları" için teşekkür etti.

Kuveyt Halkına Uyarı: "Toprağınız Müslümanların Katline Üs Olmasın"

IRGC'nin Kuveyt halkına yönelik mesajında ise çok daha sert bir uyarı yer aldı. Açıklamada, ABD-İsrail saldırganlığının son döneminde, Kuveyt'teki bu Amerikan üslerinin İran topraklarına yönelik ölümcül ve yıkıcı saldırılar için kullanıldığı, bu saldırılardan birinde 168 okul çocuğunun şehit edildiği hatırlatıldı.

IRGC, "Siz değerli ve asil Kuveyt halkından, ilahi görevinizi yerine getirmenizi ve Kuveyt topraklarının saldırganlık ve Müslümanların öldürülmesi için bir fırlatma rampası olarak hizmet etmesine izin vermemenizi bekliyoruz" ifadelerine yer verdi. Bu çağrı, bölge ülkelerinin ABD'nin savaş çığırtkanlığına alet olması halinde karşılaşacakları bedeli açıkça gözler önüne serdi.

ABD'nin Anlaşma İhlalleri ve Ateşkes Yalanı

Saldırıların, ABD'nin 7 Nisan'da ilan ettiği ateşkes ve ardından imzalanan muhtıraya rağmen İran'a yönelik ölümcül saldırılarını sürdürmesi üzerine gerçekleştirildiği belirtildi.

Washington yönetiminin, imzaladığı taahhütleri hiçe sayarak Bender Abbas'taki sivil altyapıya, köprülere ve demiryollarına saldırması, emperyalist güçlerin anlaşmalara ne kadar sadakatsiz olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.

IRGC'nin bu misillemeleri, ABD'nin "ateşkes ve diplomasi" söyleminin aslında saldırganlığı meşrulaştırma aracından ibaret olduğunu gösterirken; İran'ın meşru savunma hakkının ne denli kararlı ve caydırıcı olduğunu da tüm dünyaya ilan etti. ABD'nin bölgedeki üslerinin artık birer "hedef" haline geldiği ve Washington'un her yeni saldırısının, kendi askerlerinin naaşlarının ülkeye dönüşüyle sonuçlanacağı mesajı açıkça verilmiş oldu.