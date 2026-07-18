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Rusya'dan Ukrayna'ya ağır saldırı: 1500'den fazla asker hayatını kaybetti

18 Temmuz 2026 - 18:48
News ID: 1841838
Rusya'dan Ukrayna'ya ağır saldırı: 1500'den fazla asker hayatını kaybetti

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri amaçlarla kullanılan enerji ve ulaşım altyapı tesislerinin vurulduğunu bildirdi. Ayrıca son bir günde bin 500’den fazla militanın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgiyi paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusunu besleyen yakıt, enerji ve ulaşım altyapı tesisleri ile Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma merkezlerini de içeren 143 noktayı vurdu.

Son 24 saat içinde toplam 1.540 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi. Ayrıca 12 zırhlı savaş aracı imha edildi.

Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun ateşlediği 13 güdümlü uçak bombasını ve 774 uçak tipi İHA’sını düşürerek önledi.

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