Rusya'dan Ukrayna'ya ağır saldırı: 1500'den fazla asker hayatını kaybetti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgiyi paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusunu besleyen yakıt, enerji ve ulaşım altyapı tesisleri ile Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma merkezlerini de içeren 143 noktayı vurdu.

Son 24 saat içinde toplam 1.540 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi. Ayrıca 12 zırhlı savaş aracı imha edildi.

Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun ateşlediği 13 güdümlü uçak bombasını ve 774 uçak tipi İHA’sını düşürerek önledi.