İran'dan Ürdün'deki ABD üssüne misilleme: En az 2 uçak ve onlarca drone imha edildi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yayımlanan resmi açıklamada, sabah saatlerinde Ürdün'ün El-Azrak kentinde konuşlanmış ABD üssüne yönelik kapsamlı bir saldırı düzenlendiği bildirildi.

"Nasr 2 Operasyonu"nun 20. dalgası olarak nitelendirilen saldırıda, savaş uçaklarının bulunduğu korunaklı barınaklar (shilter) ve büyük bir park rampasının hedef alındığı ifade edildi.

Açıklamada, operasyonun "Ya Ebu'l-Fazl el-Abbas" parolasıyla gerçekleştirildiği ve eş zamanlı füze ile insansız hava aracı saldırılarıyla ABD'ye ait en az iki savaş uçağı ve üç hava aracının tamamen imha edildiği, bir kısım araçlara ise ağır hasar verildiği kaydedildi. Saldırıda kullanılan mühimmat ve taktiksel detaylara ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

ABD'nin Sivil Altyapı Saldırılarına Misilleme

Devrim Muhafızları, operasyonun gerekçesini, ABD'nin İran topraklarındaki sivil altyapı ve hastanelere yönelik saldırılarına doğrudan bir karşılık olarak tanımladı. Açıklamada, ABD'nin "hastane, köprü, demiryolu, liman ve havalimanlarına" yönelik saldırılar düzenleyerek sivil kayıplara yol açtığı, bu eylemlerin "savaş suçu" kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

IRGC açıklamasında, ABD ordusunun "doğrudan çatışmadaki başarısızlığını gizlemek için sivil hedeflere yöneldiği" iddia edildi. Ayrıca, İran halkının 140 gündür sokaklarda sürdürdüğü direnişin dünyayı hayrete düşürdüğüne atıfta bulunularak, askeri operasyonların da benzer bir kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Uzmanlar, bu açıklamaların, ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarının sivil kayıplara yol açtığı yönündeki eleştirileri, bir karşı-argüman olarak sahaya sürme amacı taşıdığı yorumunda bulunuyor.

Ürdün Halkına "Kutsal Toprakları Koruma" Çağrısı

Saldırı duyurusunun ardından Devrim Muhafızları, açıklamasını Ürdün halkına ve ordusuna yönelik doğrudan bir çağrı ile sonlandırdı. Açıklamada, tüm İslam alimlerinin fetvalarına atıfta bulunularak, "İslam topraklarına saldıran kafir askerlerin kanının helal olduğu" ifade edildi.

ABD ordusu, Afganistan, Irak, İran, Yemen, Lübnan, Libya, Sudan, Filipinler ve Filistin'deki operasyonları gerekçe gösterilerek "Müslüman katili" olarak nitelendirildi.

Metnin sonunda Ürdün ordusu ve halkına çağrıda bulunularak, "Kutsal Ürdün topraklarını Müslüman katillerinden temizleme" görevi hatırlatıldı. Bu çağrının, Ürdün'ün ABD ile askeri işbirliğine yönelik doğrudan bir müdahale talebi olarak okunduğu ve bölgedeki hassas dengeleri daha da gerilime sokabileceği değerlendirmeleri yapılıyor. Ürdün makamlarından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.