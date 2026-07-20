El-Meyadin: Ayrılıkçı Kürt Gruplar İran Sınırındaki Faaliyetlerini Yeniden Artırdı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- El-Meyadin kanalı, Irak’ın kuzeyinde konuşlanan İran karşıtı ayrılıkçı Kürt grupların, Tahran ile Bağdat arasında 2023 yılında imzalanan güvenlik anlaşmasında öngörülen şartları yerine getirmediğini ileri sürdü.

Kanalın haberine göre söz konusu gruplar, bölgedeki son askerî ve siyasi gelişmelerle eş zamanlı olarak İran sınırı yakınındaki faaliyetlerini yeniden artırdı. Grupların hareketliliğinin niteliği, faaliyet gösterdikleri noktalar ve mevcut mensup sayıları konusunda ise ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

İran ve Irak arasında imzalanan güvenlik anlaşması, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırları içindeki İran karşıtı silahlı grupların sınır hattından uzaklaştırılmasını, silahsızlandırılmasını ve belirlenen kamplara taşınmasını öngörüyor. Tahran yönetimi, Irak topraklarının İran’a karşı saldırı veya silahlı faaliyetlerin planlanması amacıyla kullanılmasına izin verilmemesini talep ediyor.

Anlaşmanın uygulanması kapsamında Irak merkezî hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yetkilileri daha önce bazı grupların sınır bölgelerinden çıkarıldığını ve kamplara yerleştirildiğini açıklamıştı. İran ise anlaşmanın bütün hükümlerinin kalıcı ve denetlenebilir biçimde uygulanması gerektiğini vurgulamıştı.

El-Meyadin’in haberinde, grupların son dönemdeki hareketliliğinin güvenlik anlaşmasının uygulanmasına ilişkin yeni soru işaretleri oluşturduğu belirtildi. Bağdat ve Erbil yönetimlerinden iddialara ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama gelmedi.

İranlı yetkililer geçmişte, sınırın Irak tarafındaki silahlı yapılanmaları ulusal güvenliğe yönelik tehdit olarak nitelendirmiş ve bu grupların üslerine operasyonlar düzenlemişti. Tahran ayrıca anlaşmanın uygulanmaması durumunda sınır güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli adımları atabileceği uyarısında bulunmuştu.

Son gelişmelerin ardından İran, Irak merkezî hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasında güvenlik temaslarının yoğunlaşabileceği belirtiliyor. Grupların faaliyetlerinin kapsamı ve 2023 tarihli anlaşmanın mevcut uygulama durumu konusunda taraflardan gelecek resmî açıklamalar bekleniyor.