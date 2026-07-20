Babülmendep’te Gerilim Sinyali: Suudi Deniz Taşımacılığı İçin Yeni Risk

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen’de Ensarullah Hareketi ile Suudi Arabistan arasındaki gerilim, deniz taşımacılığı üzerinden yeniden yükseliyor. Hareketin lideri Abdülmelik el-Husi, Riyad yönetimini Yemen halkını aç bırakmayı amaçlayan ekonomik politikalar uygulamakla suçlarken, sözlerinin ardından Babülmendep Boğazı’nın Suudi gemilerine kapatılabileceği ihtimali tartışılmaya başlandı.

El-Husi, Yemen’deki ekonomik krizin ve temel ihtiyaç maddelerine erişimde yaşanan sorunların dış baskılardan kaynaklandığını savundu. Suudi Arabistan’ın Yemen’e yönelik yaklaşımını değiştirmemesi hâlinde sonuçları olabileceği mesajını veren el-Husi, olası bir deniz müdahalesinin kapsamına ilişkin ise ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

Açıklamalar, Riyad yönetiminin Kızıldeniz ve Aden Körfezi üzerinden yürüttüğü deniz taşımacılığının güvenliğine ilişkin endişeleri artırdı. Babülmendep Boğazı’nın Suudi ticari gemileri veya enerji sevkiyatı için riskli hâle gelmesi, ülkenin ihracat güzergâhlarını ve liman faaliyetlerini doğrudan etkileyebilir.

Kızıldeniz’i Aden Körfezi ve Hint Okyanusu’na bağlayan Babülmendep, küresel ticaretin en önemli geçiş noktaları arasında bulunuyor. Boğazdaki güvenlik koşullarının bozulması, gemilerin daha uzun rotalara yönelmesine, nakliye sürelerinin uzamasına ve sigorta maliyetlerinin yükselmesine yol açabilir.

Suudi Arabistan’ın batı kıyısındaki limanları da ülkenin petrol dışı ticareti ve enerji sevkiyatı bakımından kritik önem taşıyor. Bu nedenle Babülmendep’te meydana gelebilecek bir aksama, yalnızca Riyad’ın deniz taşımacılığını değil, Kızıldeniz üzerinden gerçekleştirilen bölgesel ve uluslararası ticareti de etkileyebilir.

El-Husi’nin açıklamasının ardından Suudi makamlarından, Babülmendep’in Suudi gemilerine kapatılması ihtimaline ilişkin ayrıntılı bir açıklama gelmedi. Bölgede yeni bir kısıtlama veya saldırı olup olmayacağı belirsizliğini korurken, denizcilik şirketlerinin gelişmeleri yakından izlediği bildiriliyor.