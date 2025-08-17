Putin'den Trump Zirvesi Değerlendirmesi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Putin, toplantının "zamanında ve çok faydalı" olduğunu belirterek, odak noktalarının Ukrayna krizine adil bir çözüm bulmak olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li mevkidaşı Donald Trump ile gerçekleştirdiği zirvenin ardından ilk resmi açıklamasını yaptı. Putin, Rus hükümetinin üst düzey yetkilileriyle yaptığı toplantıda, Alaska'daki görüşmenin verimli geçtiğini ifade etti.

Putin, ABD Başkanı Trump ile ABD’nin Alaska eyaletinde gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Rus lider, başkanlık personeli, bakanlar ve farklı hükümet bölümlerinin liderleri ile yaptığı toplantı sırasında Rusya-ABD arasında dün gerçekleştirilen görüşmeyi değerlendirerek, "Öncelikle görüşmenin zamanında ve çok faydalı olduğunu belirtmek isterim. İş birliğimizin neredeyse tüm alanlarını tartıştık, ancak elbette odağımız Ukrayna krizinin adil bir şekilde çözülmesi olasılığını konuşmak oldu" ifadelerini kullandı.

Dün Alaska’daki Elmendorf-Richardson Üssü’nde gerçekleştirilen görüşmeler, ana müzakere alanına giderken Trump’ın özel aracında liderlerin ikili görüşmesi ve ardından her iki tarafın üçer katılımcısının yer aldığı bir görüşme de dahil olmak üzere yaklaşık 3 saat sürmüştü. Görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Putin’e eşlik ederken, Trump’ın yanında da ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yer almıştı.

ABD Başkanı ise görüşmenin ardından bir televizyon kanalına yaptığı özel açıklamada, toplantıda birçok konunun masaya yatırıldığını, ancak resmi bir anlaşmaya varılmadığını söylemiş, "Benim açımdan, bir anlaşma olana kadar anlaşma yoktur. Ancak çok ilerleme kaydettik" ifadelerini kullanmıştı. Trump, buna rağmen Putin ile gerçekleştirdikleri zirveyi "10 üzerinden 10" olarak değerlendirerek, "Sanırım bir anlaşmaya oldukça yakınız. Ama Ukrayna’nın da bunu kabul etmesi gerekiyor. Belki de ‘hayır’ diyecekler" diye konuştu.