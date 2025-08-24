Netanyahu-Barrack görüşmesinde Lübnan ve HTŞ gündemi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail Kanal 12'den Barak Ravid'in üç İsrailli ve Amerikalı kaynağa dayandırdığı haberinde bildirdiğine göre, ABD’nin özel temsilcisi Thomas Barrack bugün (Pazar) işgal altındaki topraklara gelerek İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

Barrack'ın Netanyahu ile yaptığı görüşmeye Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar da katıldı.

Görüşmede Trump yönetiminin, İsrail’den Lübnan’daki saldırılarını durdurması yönündeki talebi ile Suriye'deki Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) ile müzakereler gündeme geldi.

Trump yönetimi, gelecekte ilişkilerin normalleşmesine yönelik ilk adım olarak İsrail-Lübnan ve İsrail-HTŞ arasında yeni güvenlik düzenlemelerinin eş zamanlı olarak hayata geçirilmesi için baskı yapıyor.

ABD’li üst düzey yetkililer, Gazze’de süren soykırım nedeniyle İsrail’in HTŞ ve Lübnan sınırlarındaki durumu yatıştırmak ve iki ülkeyle yeni anlaşmalar yapmak istediğini belirtiyor.

Geçtiğimiz hafta Paris’teki Amerikan elçisi, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile uzun süren bir toplantı gerçekleştirerek, Lübnan ile İsrail arasında kalıcı ateşkesi ve Hizbullah’ın silahsızlandırılmasını hedefleyen Amerikan çabalarını görüştü.

Trump yönetimi, Lübnan hükümetinin Hizbullah’ı silahsızlandırma sürecini başlatma kararına karşılık olarak İsrail’den, Lübnan’daki “acil olmayan” askeri operasyonları azaltmasını ve İsrail işgal ordusunun Güney Lübnan’daki üslerden kademeli çekilmesini istedi.

Barrack ve Dermer ayrıca Paris’te HTŞ'nin sözde 'dışişleri bakanı' Esad Şeybani ile üçlü bir görüşme gerçekleştirerek, Suriye’nin güneyindeki Süveyda kentinde yaşayan Dürzi toplumuna insani koridor kurulması konusunu ele aldı.

Üçlü görüşmede ayrıca, 1974 tarihli Kuvvetler Ayrılığı Anlaşması’nın yerine geçecek yeni bir güvenlik düzenlemesinin teşvik edilmesi de gündeme geldi.

Amerikalı yetkililer, tarafların henüz nihai bir mutabakata ulaşmadığını, ancak önemli ilerlemeler kaydedildiğini ve hem İsrail hem de HTŞ'nin görüşmeleri sürdürme isteği gösterdiğini aktardı.