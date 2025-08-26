ABD elçisi Barrack: İsrail'in çekilmesi Hizbullah'ın silahsızlanmasına bağlı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD'nin özel elçisi Tom Barrack, İsrail'in Lübnan'dan çekilmesinin, Lübnan hükümetinin Hizbullah'ın silahsızlandırılması için atacağı "ciddi" adımlara bağlı olduğunu bildirdi.

Barrack, ABD heyetiyle birlikte Baabda Sarayı'nda Lübnan Cumhurbaşkanı Jozef Aun ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

"İsrail'in yanıtı Lübnan'ın teklifine bağlı"

İsrail'in Lübnan'ın atacağı adımları beklediğini belirten Barrack, "İsrail niyetlerine dair net bir yanıt vermeyecek çünkü Lübnan hükümeti hâlâ net bir taslak sunmuş değil," dedi.

Barrack, Beyrut hükümetinin yakın zamanda bir teklif sunacağını ifade ederek, "Beyrut'taki hükümet önümüzdeki günlerde Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına yönelik bir teklif sunacak. O zaman İsrail çekilme, sınırların güvenliği ve beş husus dosyası konusunda ne yapacağına karar verecek," diye konuştu.

Barrack, çekilme için öncelikli şartın silahsızlanma olduğunu vurgulayarak, "İsrail'in çekilmesi Hizbullah'ın silahsızlandırılması için atılacak ciddi adımlara bağlı. İsrail Lübnan’ı işgal etmek istemiyor. Lübnan’ın her adımı İsrail’den karşılık bulacak," ifadelerini kullandı.

Barrack, sözlerini, "Sonuçta ister müzakereler, ister normalleşme ya da barış anlaşması olsun, İsrail’le konuşmak zorunda kalacaksınız," diyerek sürdürdü.

Senatör Graham'dan da benzer mesaj

Heyette yer alan ABD'li Senatör Lindsey Graham da Baabda'da yaptığı açıklamada, önceliğin Hizbullah'ın silahsızlandırılması olduğunu söyledi.

Graham, "İsrail’in çekilmesini talep etmeden önce Lübnan’ın Hizbullah’ı silahsızlandırması gerekir," dedi.

Senatör, "Hizbullah silahsızlandırılmadıkça İsrail Lübnan’a farklı bakmayacak," ifadelerini kullandı.

HTŞ ile ilişkiler ve UNIFIL'in geleceği

Görüşmede diğer bölgesel konuların da ele alındığını aktaran Barrack, Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin "sadece bir yıl uzatılacağını" belirtti.

Barrack, ayrıca "yeni bir ekonomik bölge" kurulacağını ve bu konunun geleceğine dair "derinlemesine" bir değerlendirme yapıldığını kaydetti.

Öte yandan Barrack, Suriye'deki Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) rejiminin lideri Ebu Muhammed el-Colani'nin (şimdiki adıyla Ahmed eş-Şaraa) kendisine, "Lübnan’la düşmanca bir ilişki kurmak istemediğini, tarihsel bağlara ve ortak işbirliğine önem verdiğini, sınırların ele alınacağı görüşmelere hazır olduğunu" söylediğini aktardı.

ABD heyetinin Beyrut ziyareti, Barrack'ın İsrail'de yaptığı temasların ve Şam'da Colani ile görüşmesinin ardından gerçekleşti.

Barrack'ın, Lübnan hükümetinin direnişin silahsızlandırılması yönündeki kararına karşılık İsrail'den adımlar atmasını sağlamayı amaçlayan ve Suriye boyutunu da içeren bir taslak üzerinde çalıştığı bildirildi.