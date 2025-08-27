Hatemi: İran halkını korumak için güç şart

Hatemi, “Güçle barış” ilkesine bağlı olduklarını, yani koşulsuz ve mutlak teslimiyeti hedefleyen bir dünya düzeninde yaşadıklarını belirtti.

Başkomutan, bölgedeki duruma ilişkin olarak, “Hiçbir ülkenin kendisinden daha güçlü veya üstün olmaması gerektiğine inanan suçlu bir İsrail varlığıyla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf da dün yaptığı açıklamada, silahlı kuvvetlerin herhangi bir potansiyel düşman saldırısına eskisinden çok daha güçlü bir şekilde yanıt vermeye hazır olduğunu kaydetti.

Galibaf, bu hazırlığın savaşın yalnızca askeri sahada değil, ekonomik ve siyasi alanlara da taşınabileceğine işaret etti.