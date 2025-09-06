Afganistan'daki depremde can kaybı 3 bine ulaştı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afganistan’daki son depremde 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 bin kişinin de yaralandığını açıkladı.

Daha önce Taliban sözcüsü Hamdullah Fitrat, can kaybı sayısını 2 bin 200 olarak duyurmuştu. DSÖ ayrıca deprem bölgelerinde 16 sağlık merkezinin yıkıldığını bildirdi. Haberlere göre, aradan beş gün geçmesine rağmen hâlâ bazı cesetler enkaz altından çıkarılamamış durumda. Birleşmiş Milletler ise deprem bölgelerinin yüksek rakımlı olmasından dolayı yardım ulaştırma sürecinde ciddi zorluklarla karşılaşıldığını açıkladı.