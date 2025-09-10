Gazze Ablukasını Kırma Platformundan Açıklama

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Bugün Tunus açıklarında Küresel Sumud Filosu’nun teknelerinden biri dronlu saldırıya uğradı.

Tunus’ta Sidi Bu Said limanında demirli olan tekneye saat 01.30 sıralarında dronla saldırı düzenlendi. Ana teknenin vurulduğu andan saniyeler sonra kaydedilen görüntülerde güvertede bulunan aktivistlerin korkuyla kaçtığı görüldü.. Saldırıda yaralanan olmazken, filoya ait tüm tekneler tedbir amaçlı boşaltıldı.

GAZZE ABLUKASINI KIRMA PLATFORMU

Tunus’ta filoya yönelik gerçekleşen drone saldırısı ile ilgili Gazze Ablukasını Kırma Platformu basın açıklaması yaptı. Açıklamada İsrail’in yaptığı katliama vurgu yapılırken, halkaların ülkelerin önüne geçerek dünyada küresel bir harekete dönüştü.

Gazze Ablukasını Kırma Platformu Başkanı Selman Esmerer, ”Tunus Sumud Filosu ile Gazze’ye gitmeyi ümit ediyoruz. Hepinizin bildiği gibi 2 yıldır büyük bir vahşet var, soykırım var, katliam var katil İsrail’in maalesef Filistinli kardeşlerimizi batı Kudüs’ü özellikle Gazze’yi kan revan içerisinde bıraktı Hiroşima, Nagazaki’ye atılan bombaların 6 katı Gazze’ye atıldı. Taş taş üstünde kalmadı. Resmi verilere göre 70 bin şehidimiz 100 yaralı bunlar tespit edilebilenler en kaz altında olanların sayısı bilinmiyor. Bu vahşeti 2 milyar İslam alemi 8 Milyarlık insanlık seyrediyor. Yemen’in hakkını vermemiz lazım Yemen seyretmiyor ve gerçekten mücadele ediyor. Kendilerini tebrik ediyoruz teşekkür ediyoruz.ve Allah Razı olsun diyoruz.”

”GEREKİRSE BÜTÜN DÜNYAYI ORAYA GÖTÜRECEĞİZ”

Selman Esmerer konuşmasına şöyle devam etti, ” Bu devletlerin hareket geçmemesi Halkları bu noktada bilinçlendirdi ve halklar devletleri geçerek küresel vicdana dönüştü. Başta Avrupa’da İspanya İtalya Fransa İngiltere ve Almanya halkları ayaklandı. Ve Gazze’nin yardımına özellikle açlık silahının kullanılmasına karşın büyük bir tepki ve infaal var. Madleen gemisi ilk hamle yapıldı sonrasında Hanzala gemisiyle tekrardan devam etti. Şimdi onlarca gemiyle Gazze’deki ablukayı kırmak üzere insanlık vicdanı onuru şerefi erdemi ayağı kalktı ve Gazze’ye gidecek tarih bu insanları yazacak ve bu insanlar tarihe geçecekler. Çünkü açlık silahı öyle bir silah ki birçok kardeşimiz açlıktan ölüyor. Birleşmiş Milletler Gazze’deki açlığı 5 dereceye çıktığını açıkladı. Yaşayanlar uzullarını kaybetmeyle karşı karşıya, korkunç insanlık suçu ve katliamı işleniyor. Halklar buna dur demeyecekler devam edecekler İsrail bu katliamlara devam ederse bütün dünyayı oraya göndereceğiz.