Siyonist İsrail rejimi Batı Şeria'da 120 Filistinliyi esir aldı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, işgalci İsrail rejiminin Batı Şeria'da baskınlarına ve Filistinlileri esir almaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Siyonist İsrail rejiminin haftanın başından bu yana Batı Şeria'da aralarında çocukların, kadınların ve eski tutukluların da bulunduğu yaklaşık 120 Filistinliyi esir aldığı belirtildi.

Katil İsrail rejimi işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil, Cenin, Nablus ve Kalkilya kentlerindeki baskınlarını ve Filistinlileri esir almayı artırdığına dikkati çekildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail rejiminin son 24 saatte 30 Filistinliyi esir aldığı bildirildi.

Siyonist İsrail rejiminin Gazze'de soykırımını sürdürdüğü, saha infazları ve ev yıkımı gibi ihlallerde bulunduğu hatırlatıldı.

Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana katil İsrail rejiminin 590'dan fazlası kadın, 1550'si çocuk 19 binden fazla kişiyi esir aldığı ifade edildi.

Katil İsrail'in esir operasyonlarının "toplu cezalandırma" kapsamına giren bir misilleme eylemi olduğu kaydedildi.

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 964 Filistinli şehit oldu, 165 bin 312 kişi de yaralandı.