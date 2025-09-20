  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Foto

Rusya: Rus savaş uçakları Estonya hava sahasını ihlal etmedi

20 Eylül 2025 - 17:03
News ID: 1729014
Rusya: Rus savaş uçakları Estonya hava sahasını ihlal etmedi

Rusya Savunma Bakanlığı, Kaliningrad bölgesine uçan 3 Rus MiG-31 tipi savaş uçağının Estonya hava sahasını ihlal etmediğini bildirdi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Bakanlıktan yapılan açıklamada, 19 Eylül'de 3 MiG-31 tipi savaş uçağının, Karelya bölgesinden Kaliningrad bölgesindeki askeri havaalanına planlı bir uçuş gerçekleştirdiği belirtildi.

Uçuşun, uluslararası hava sahası kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalınarak gerçekleştiği aktarılan açıklamada, uçakların "objektif gözlemlerle de teyit edildiği üzere" diğer devletlerin sınırlarını ihlal etmediği vurgulandı.

Açıklamada, "Rus uçakları uçuş sırasında kararlaştırılan rotadan sapmadı ve Estonya hava sahasını ihlal etmedi. Uçakların, uçuş rotası Vaindloo Adası'na 3 kilometreden fazla uzaklıkta, Baltık Denizi'nin tarafsız suları üzerinde gerçekleşti." ifadelerine yer verildi.

Estonya, 3 Rus MiG-31 tipi savaş uçağının Vaindloo Adası yakınlarında Estonya hava sahasını ihlal ettiğini duyurmuştu.

NATO, Rus jetlerinin Estonya hava sahasını ihlal ettiğini, ittifak tarafından derhal yanıt verilerek uçakların durdurulduğunu açıklamıştı.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha

پیشنهاد سردبیر

en çok ziyaret edilen