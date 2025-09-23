İsrail’in Yapay Zekâ Hamlesi: Savaşlarda Yeni Dönem “Karar Alma Motoru” Başladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Günümüzde teknolojinin askeri alanlardaki etkisi hızla artarken, İsrail’in yapay zekâ (YZ) uygulamalarındaki gelişimi dikkat çekiyor. Unews tarafından yayımlanan analiz, İsrail’in yapay zekâyı artık savaş operasyonlarının sadece destekleyicisi değil, “karar alma motoru” olarak kullandığını ortaya koyuyor.

Analize göre, İsrail’in askeri yapısında yapay zekâ sistemleri, sahadaki askeri kararların hızlanması ve doğruluğunun artırılması için kritik bir rol üstleniyor. Klasik savaş yöntemlerinden farklı olarak, YZ algoritmaları sadece bilgi işlem değil, operasyonel planlamadan hedef belirlemeye kadar tüm süreçlerde stratejik unsur haline geldi.

Bu dönüşüm, savaşların sadece fiziksel alanlarda değil, aynı zamanda yüksek teknolojili veri ağlarında yürütüldüğünü gösteriyor. Sahadaki hareketlerin yanı sıra, siber alan ve yapay zekâ destekli sistemler aracılığıyla da düşman unsurlarının tespiti ve etkisizleştirilmesi mümkün hale geldi.

Unews’in analizinde, İsrail’in bu gelişmiş teknolojik modeli benimsemesiyle birlikte küresel ölçekte yapay zekâ odaklı bir askeri yarışın tetiklenme olasılığı da gündeme geliyor. Dünya devletlerinin, benzer teknolojileri geliştirme ve savunma alanında üstünlük sağlama çabalarını hızlandıracağı öngörülüyor.

İsrail’in yapay zekâyı savaşın merkezine koyması, askeri stratejilerde yeni bir dönemin başladığını ve gelecekte çatışmaların daha fazla teknolojik ve algoritmik platformlarda şekilleneceğini ortaya koyuyor. Bu gelişmeler Orta Doğu ve dünya güvenlik dengeleri açısından da önemli yansımalar yaratabilir.