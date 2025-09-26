Katil Netanyahu BM salonunda yalnız kaldı: Çok sayıda temsilci salonu terk etti

  1. Ana Sayfa
26 Eylül 2025 - 18:07
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumunda katil Netanyahu konuşmasına başlarken, salonu terk eden çok sayıda ülke temsilcisi tarafından protesto edildi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenledikleri saldırılar ve insani yardım girişine yönelik engellemeler nedeniyle insanlık felaketinin yaşanmasına neden İsrail'in Başbakanı katil Netanyahu, BM Genel Kurulu'nda tepkiyle karşılaştı.

Netanyahu, BM 80. Genel Kurulu'na hitap etmek için salona girdiğinde, çok sayıda ülke temsilcisinin salonu terk etmeye başladığı ve salonun önemli ölçüde boşaldığı görüldü.

Binanın girişindeki bazı protestocular da içeri giren ülke delegasyonlarını "Neden Netanyahu'yu dinlemeye gidiyorsunuz?" diye tepki gösterdi.

Gazze Şeridi'nde soykırıma varan saldırıları sürdürdüğü için uluslararası baskıyla karşı karşıya olan katil, konuşmasına protestolar nedeniyle bir süre başlayamazken hitabı sırasında salondan uğultuların yükseldiği duyuldu.

Netanyahu konuşurken İran heyeti de katil İsrail'in İran'a saldırılarında şehit olan sivillerin fotoğraflarını masaya bırakarak salonu terk etti.

