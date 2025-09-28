Hizbullah milletvekili Hasan Fadlullah, devletin saygınlığının halkla çatışarak değil, İsrail'in saldırılarına son verip egemenliği koruyarak sağlanab

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Hizbullah milletvekili Hasan Fadlullah, Lübnan’ın güvenlik ve siyasi durumuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Fadlullah, devletin saygınlığının halkla ya da kendi vatandaşlarıyla yaşanacak iç çatışmalardan ziyade, dış tehditlere karşı dimdik durmasına bağlı olduğunu açıkladı. Özellikle İsrail’in Lübnan topraklarına yönelik saldırılarının sona erdirilmesi ve ülkenin egemenliğinin tam manasıyla korunması gerektiğini vurguladı.

Fadlullah’a göre, Lübnan’ın karşı karşıya olduğu en büyük tehdit, İsrail’in işgal ve saldırı siyasetine devam etmesi. Bu durumun ortadan kaldırılması için Lübnan devletinin aktif, kararlı ve tam sorumlulukla hareket etmesi gerekiyor. Milletvekili, devletin halkla çatışma içine girmesinin kamu güvenliği ve birliği adına ciddi bir zaafiyet yaratacağını söyledi. Devletin meşruiyeti ve saygınlığı, dış saldırganlığa karşı ortaya koyacağı direniş ve koruma performansıyla ölçülecektir.

Hasan Fadlullah’ın bu açıklaması, Lübnan iç siyasetinde kritik bir mesaj barındırıyor. Ülkedeki siyasi kutuplaşmalar ve ekonomik sorunlar derinleşirken, dış tehditler de Lübnan’ın kırılgan güvenlik ortamını daha da karmaşık hale getiriyor. Fadlullah’ın ifadesi, Hizbullah’ın devlet otoritesinin güçlendirilmesi ve dış düşmanlara karşı ortak refleks geliştirilmesi gerektiği yönündeki istikrarlı tutumunu yansıtıyor.

Lübnan hükümetinin İsrail ile yaşanan gerilimlere karşı şu ana kadar aldığı tutum ve harekete geçme hızı, kamuoyunda eleştirilere maruz kalıyor. Bu bağlamda, Fadlullah’ın çağrısı, hükümete halkın güvenini tesis etmek ve devletin egemenliğini sağlama konusunda net bir görev yüklüyor.

İsrail’in bölgedeki askeri hareketliliği ve sınır hattındaki tacizleri, Lübnan’ın ulusal birliğini tehdit ederken, ülkedeki farklı siyasi gruplar arası dayanışmanın da sınanmasına yol açıyor. Fadlullah’ın mesajı, Hizbullah’ın hem siyasi hem askeri gücünü kullanarak devlet kurumlarının yanında durması ve işbirliği yapması gerektiğine işaret ediyor.

Sonuç olarak, Lübnan’ın saygınlığı ve istikrarı, sadece iç dinamiklere değil, aynı zamanda dış saldırılara karşı gösterilecek ortak direnişe bağlıdır. Hasan Fadlullah’ın vurguladığı üzere, bu süreçte devletin tam sorumluluk alması ve halkla uzlaşarak hareket etmesi, Lübnan’ın geleceğine dair umutları artırabilir. Aksi halde, iç sorunlarla birlikte dış tehditlerin ağırlaşması, ülkeyi daha derin bir kriz ortamına sürükleyebilir.