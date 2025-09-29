Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Teknoloji dünyasında kritik bir adım atıldı. Kasım Basir’in geliştirdiği sistem, küresel uydu bazlı konumlandırma sistemlerine (GPS) olan bağımlılığı ortadan kaldırıyor. Elektronik harp ortamında geleneksel GPS sinyallerinin etkisiz kaldığı durumlarda, bu yeni teknoloji güvenilirlik ve dayanıklılık sunuyor.

GPS'in sık sık hedef alındığı askeri ve stratejik alanlarda, Kasım Basir’in çözümü, özellikle savunma sanayine büyük bir avantaj getiriyor. Sistem, sinyal karartmaya veya müdahaleye karşı korunaklı yapısıyla, savaş alanlarında ve kritik altyapılarda operasyonel etkinliği artırmayı hedefliyor.

Elektronik harp, çağımızın en sinsi ve tehlikeli tehditlerinden biri olarak kabul edilir. GPS sinyallerinin kesintiye uğratılması, yalnızca askeri araçların konum tespiti değil, sivil navigasyon ve iletişim sistemlerinde de büyük sorunlara yol açabiliyor. Bağımsız çalışan sistemler, bu tür tehditlere karşı en etkili savunma mekanizması olarak öne çıkıyor.

Kasım Basir’in inovasyonu, teknoloji ve savunma alanlarında stratejik bir dönüm noktası olarak niteleniyor. Bu gelişme sayesinde, ülkelerin elektronik harp ortamındaki dayanıklılığı ve navigasyon güvenliği önemli ölçüde artacak. Ayrıca, bu teknolojinin sivil havacılık, denizcilik ve kritik altyapılar gibi pek çok alanda da devrim yaratması bekleniyor.

Direniş yanlısı perspektiften bakıldığında, bu tür bağımsız sistemler, dış müdahalelere karşı bir güç gösterisi ve kendi teknolojik egemenliğini tesis etme adımı olarak anlam kazanıyor. Bu gelişmeler, sadece askeri üstünlüğü değil, aynı zamanda ulusal güvenliği güçlendirmeyi de hedefliyor.

Özetle, Kasım Basir’in geliştirdiği GPS bağımsız sistem, elektronik harp çağında hayati bir teknoloji olarak öne çıkıyor ve gelecek savunma stratejilerinde kritik bir rol üstlenmeye aday.