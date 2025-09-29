Siyonist İsrail güçleri Batı Şeria'da 44 kişiyi esir aldı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, işgalci İsrail rejimi Ramallah'ın kuzeyindeki Celzun Kampı'na baskın düzenledi.

Katil İsrail askerleri Celzun'da evlerine zorla girerek arama yaptığı 5 Filistinliyi esir aldı.

Celzun kampında UNRWA'ya ait bir sağlık merkezini kapatan katil İsrail rejimi sonrasında kamptan çekildi.

Ramallah kentinin Ayn Misbah Mahallesinde İsrail askerleri evlerine baskın düzenlediği 14 yaşındaki İsmail es-Sarsur ile 18 yaşındaki kuzeni Mahmud es-Sarsur'u da esir aldı.

İşgalci İsrail, El Halil kentine bağlı Beyt Ummar ve Zahiriyye beldelerinde 6, Beytüllahim'in Beyt Fuccar beldesinde 2 Filistinliyi esir aldı.

El Halil'de katil İsrail askerlerinin kent ve çevresindeki beldelerin girişine çok sayıda askeri kontrol noktası kurup ana yolları trafiğe kapatarak Filistinlilerin hareket özgürlüğünü kısıtladı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentine bağlı Akaba beldesinde de İsrail askerleri, evine baskın düzenlediği bir Filistinliyi esir aldı.

Katil İsrail rejiminin Nablus'taki hedefinde Asker el-Kadim Mülteci Kampı vardı. Kampa baskın düzenleyen işgal İsrail askerleri bir Filistinliyi esir aldı.

Katil İsrail rejimi Eriha kentindeki Akabe Ceber Mülteci Kampı’na düzenlediği baskında da 3 Filistinliyi esir aldı.

Siyonist İsrail, Kalkilya kentine bağlı Kefr Lakif beldesine düzenlediği baskında Filistinlilerin evlerine zorla girerek arama yaptı.

Katil İsrail askerleri, Kefr Lakif'te 17 Filistinliyi esir aldı.

Kudüs'ün kuzeyindeki Ram beldesinde Siyonist İsrail, buldozerlerle bir lokantanın avlusunu yıktı.

Tulkerim kentinin güneyindeki Kefr Sur Köy Meclisi Başkanı Fevvaz Hamza, yaptığı açıklamada, Siyonist İsrail rejiminin sabah saatlerinden itibaren beldede askeri operasyon başlattığını söyledi.

Siyonist İsrail güçlerinin "onlarca eve baskın yaptığını ve tahrip ettiğini, bölge sakinlerini sorguya tabi tuttuğunu" kaydeden Hamza, İsrail güçlerinin bir evi askeri karargah ve sorgu merkezi olarak kullandıklarını ve şu ana kadar 7 kişiyi esir aldıklarını belirtti.

Hamza, İsrail güçlerinin beldenin birçok mahallesine konuşlandığını ve bu durumun Filistinlilerin günlük yaşamını felce uğrattığını aktardı.

Filistin topraklarını gasbeden Siyonistler, Ramallah'a bağlı Burka beldesinde Filistinlilerin evlerine ateş açtı.

Burka Köy Meclisi Başkanı Sayil Kenan, gaspçı İsraillilerin Burka'nın merkezine baskın düzenlediğini ve Filistinlilerin evlerine ateş açtığını söyledi.

İşgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan beldesinde Filistin topraklarını gasbeden Siyonistler zeytin ağaçlarını söktü.

Siyonist İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.