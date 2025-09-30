İsrail, ABD’de Gençlerin Desteğini Kazanmak İçin 6 Milyon Dolarlık Yapay Zekâ Hamlesi Yaptı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail hükümetinin ABD’de gençlerin desteğini artırmak için 6 milyon dolarlık yeni bir projeye imza attığı öğrenildi. Trump’ın eski kampanya stratejisti Brad Parscale’in liderlik yaptığı şirket, yapay zekâ destekli tekniklerle sosyal medya ortamında İsrail yanlısı içerikleri yaygınlaştırmayı hedefliyor. Bu hamle, gençlerin sosyal medya üzerinden değişen algılarının yeniden şekillendirilmesine odaklanıyor. Uzmanlar, bu stratejinin hem teknolojik hem de psikolojik unsurları birleştirerek dikkat çekici sonuçlar ortaya koyabileceğini belirtiyor.

