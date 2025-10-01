Siyonist bakandan yeni skandal: Gazze'de kalanları terörist kabul ediyoruz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Katz, yaptığı yazılı açıklamada, katil İsrail güçlerinin Gazze kentini işgal için geçen ay başlattığı kara saldırısına ilişkin beyan verdi.

Katil İsrail rejiminin Gazze kentini kuşatmaya "büyük oranda" yaklaştığını savunan Katz, bölgedeki Filistinlilere bir kez daha zorunlu göç çağrısı yaptı.

Gazze Şeridi'ni ikiye ayıran Netzarim Koridoru'nun batısını işgale başladıklarını kaydeden Katz, Gazze kentinden güneye göç etmek isteyen Filistinliler için "bunun son şans olduğunu" ileri sürdü.

Katz, Netzarim Koridoru'nun işgali tamamlandıktan sonra Gazze kentinden güneye geç etmek isteyen Filistinlilerin Siyonist İsrail rejiminin kuracağı noktalardan geçmek zorunda kalacağını öne sürdü.

Siyonist İsrail güçlerinin bölgeye saldırılarını sürdüreceğini savunan Katz, Gazze kentinde "teröristlerin veya terör destekçilerin kalacağını" savunarak topraklarını terk etmeyen Filistinli sivilleri dahi "terörist veya terör destekçisi" olarak değerlendireceklerine öne sürdü.