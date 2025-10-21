Saldırgan Yerleşimciler Batı Şeria’yı Ateşe Verdi: Filistin Toprakları Hedefte

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Batı Şeria’nın kuzey ve orta kesimlerinde son günlerde yoğunlaşan saldırılarda silahlı yerleşimci gruplar Filistinli köylüleri hedef aldı. Tarım alanlarına, zeytinliklere ve su kaynaklarına yönelik sabotajların ardından birçok köyden sivillerin tahliye edilmek zorunda kaldığı bildirildi.

Nablus, Tulkerem ve Ramallah çevresinde yaşanan olaylarda işgalci gruplar, askeri koruma altında köyleri ateşe verdi. Yerel kaynaklar, yüzlerce dönüm zeytin ağacının yakıldığını, Filistinli çiftçilerin saldırılardan korunmak için tarlalarına çıkamadığını aktardı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, son 72 saat içinde en az 27 sivilin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda yaralının hastanelerde tedavi altında olduğunu açıkladı. Bölge halkı, saldırıların İsrail ordusunun gözetiminde organize biçimde gerçekleştirildiğini ifade ediyor.

Ramallah’taki direniş hareketleri, yerleşimci şiddetinin Batı Şeria’yı tamamen Filistinlilerden arındırmayı hedefleyen bir “zorla göç planı” olduğunu vurguladı. Açıklamada, “Gazze’de yürütülen soykırımın bir benzeri Batı Şeria’da sistematik biçimde uygulanıyor” denildi.

Uluslararası kuruluşlar ise çatışmaları “kontrol altına almaya yönelik acil müdahale” çağrısı yapsa da sahadaki gerçeklik, her geçen gün daha ağır bir insani tabloyu ortaya koyuyor.