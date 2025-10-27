Soykırım faturası büyüyor: 68 bin 527 şehit

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 48 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere, enkazdan çıkarılan 8 kişinin cansız bedeni ve 13 yaralının ulaştığı aktarılan açıklamada, ateşkesin başlamasından bu yana toplam 93 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Açıklamada, ateşkesten bu yana 337 kişinin yaralandığı ve enkaz altından 472 cansız bedenin çıkarıldığı belirtildi. Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'te başladığı saldırılarda şehit olanların sayısının ise 68 bin 527'ye yaralıların sayısının 170 bin 395'e ulaştığı ifade edildi.