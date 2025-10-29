Siyonist İsrail'in medyaya yönelik vahşi tutumu: Şehit olan gazetecilerin sayısı 256'ya çıktı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in son saldırılarında Filistin gazetesinde çalışan Muhammed el-Muniravi'nin şehit olduğu belirtildi.

Siyonist İsrail'in Filistinli gazetecilere yönelik düzenlediği saldırıların kınandığı açıklamada, Arap Gazeteciler Birliği, Uluslararası Gazeteciler Birliği ile dünyada basınla ilgili tüm kurumlar, Gazze'deki gazetecilere karşı yürütülen sistematik saldırıları kınamaları ve işlenen suçların durdurulması için ciddi baskı yapmaları çağrısı yapıldı.

Siyonist İsrail güçlerinin 8 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılardan bu yana yaşamını yitiren gazetecilerin sayısının 256'ya yükseldiği aktarılan açıklamada ayrıca İsrail saldırılarından Batı ülkeleri de sorumlu tutuldu.

Katil İsrail, 10 Ekim'de varılan ateşkes anlaşmasının ardından, 28 Ekim'de Gazze'ye yeniden saldırılara başlatmıştı.

Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini savunan Siyonist İsrail güçlerinin salı akşamından itibaren Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği şiddetli saldırılarda 100'den fazla Filistinli şehit olmuştu.