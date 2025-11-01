Suriye’de “Geçiş Süreci” Adı Altında Yeni Bir Felaket: Halk Yeniden Göç Yollarında

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Suriye’de yıllardır süren savaşın ardından “geçiş süreci” olarak adlandırılan yeni dönemin, halk için umut yerine belirsizlik ve acı getirdiği bildiriliyor. New York Times’ın haberine göre, BM kaynakları son aylarda yerinden edilenlerin sayısının yeniden dramatik biçimde arttığını belirtiyor.

Haberde, özellikle Şam çevresi, Dera ve Halep kırsalında mülkiyet anlaşmazlıklarının, “yeniden yapılandırma” adı altında yürütülen projelerle birleşerek sivilleri evsiz bıraktığı vurgulandı. Aynı zamanda, İsrail’in Suriye topraklarına yönelik hava saldırılarının da hem can kayıplarını artırdığı hem de yeni bir göç dalgasını tetiklediği ifade edildi.

Bölge kaynakları, Batılı ülkelerin “yeni Suriye düzeni” politikalarının sahadaki yıkımı daha da derinleştirdiğini, halkın ise yıllardır süren savaşın ardından yeniden hayatta kalma mücadelesine zorlandığını belirtiyor.

Uzmanlar, “geçiş süreci”nin Suriye halkı için bir barış değil, daha karmaşık bir sömürü ve bölünme dönemi anlamına geldiğine dikkat çekiyor.