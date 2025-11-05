Maduro: “Ulusumuzu savunmak için silahlı mücadele planı hazır!”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Caracas yönetimi, Washington’un Karayip Denizi’nde artan askeri varlığına karşı yeni bir döneme giriyor. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, ülkesinin egemenliğini hedef alan her türlü saldırıya karşı “silahlı mücadele” planının yürürlüğe girdiğini duyurdu. “Ne topraklarımızı, ne onurumuzu teslim ederiz. Venezuela, direnişin kalesidir.” diyen Maduro, ABD’nin bölgedeki askeri manevralarını “açık bir provokasyon” olarak nitelendirdi.

Maduro, söz konusu planın Birleşik Sosyalist Parti (PSUV) tarafından hazırlanan kapsamlı bir ulusal savunma stratejisi olduğunu belirtti. Planın içeriğinde, halk milislerinin yeniden organize edilmesi, yerel savunma komitelerinin aktif hale getirilmesi ve stratejik kaynakların korunmasına yönelik yeni protokoller bulunuyor. “Vatan savunması, yalnızca ordunun değil, her Venezuela yurttaşının görevidir.” ifadelerini kullanan Maduro, direnişin halkla birleşerek “yenilmez bir güç” haline geleceğini vurguladı.

Washington yönetimi, son haftalarda Karayip Denizi’nde “güvenlik tatbikatı” adı altında yeni askeri konuşlanmalara gitmişti. Ancak Caracas, bu hareketliliği ülkenin iç istikrarını hedef alan bir “kuşatma politikası” olarak yorumluyor. Maduro, “ABD’nin hedefi sadece Venezuela değil; Latin Amerika’nın bağımsız geleceğidir.” diyerek bölge ülkelerine dayanışma çağrısında bulundu.

Venezuela’da halkın büyük kısmı, Maduro’nun açıklamasını “ulusal egemenliğe sahip çıkma manifestosu” olarak değerlendirdi. Direniş yanlısı kesimler, ABD’nin ekonomik ambargolarına ve siyasi baskılarına rağmen ülkenin “devrimci çizgiden sapmayacağı” görüşünde birleşti.