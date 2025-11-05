ABD’de Federal Hükümet Kapanması Tarihi Rekora Ulaştı: 35 Günlük Kriz Devam Ediyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en uzun hükümet kapanması, ekonomik ve sosyal hayatı giderek daha fazla etkilemeye başladı. 35 günü geride bırakan krizin merkezinde, bütçe anlaşmazlıkları ve siyasi tıkanıklık yer alıyor. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamalara göre, kapanmanın sürmesi halinde sadece federal çalışanlar değil, hava yolu sektörü ve altyapı hizmetlerinde de ciddi aksaklıklar yaşanacak.

Trump yönetimi, Federal Havacılık İdaresi’ndeki (FAA) personel eksikliğinin uçuş güvenliğini tehlikeye atabileceğini vurguluyor. Özellikle yoğun yolcu trafiğinin olduğu New York, Chicago ve Los Angeles havalimanlarında gecikmelerin ve iptallerin zincirleme etkiler yaratabileceği belirtiliyor.

Ekonomistler, kapanmanın uzun sürmesinin ABD ekonomisi üzerinde yaratacağı baskının giderek arttığını ifade ediyor. Federal çalışanların maaşlarının ödenmemesi, kamu hizmetlerinin aksaması ve hükümetin alım-satım süreçlerinin durmasıyla birlikte tedarik zincirlerinde aksaklıkların artması bekleniyor. Bu durum, günlük hayatı doğrudan etkilerken özel sektörü de dolaylı olarak zorluyor.

Siyasi gözlemciler, Trump yönetiminin yaptığı uyarıları bir nevi baskı ve “harekete geçirme” stratejisi olarak değerlendiriyor. Beyaz Saray, Kongre üzerindeki etkisini güçlendirmek ve bütçe görüşmelerinde istediği sonuçları elde etmek için kapanmanın sürmesi halinde ortaya çıkacak kaosun maliyetini kamuoyuna hatırlatıyor.

Ancak, toplumda genel bir hoşnutsuzluk da büyüyor. Federal çalışanlar işsiz kaldıklarını ve maaşlarını alamadıklarını ifade ederken, vatandaşlar hükümet hizmetlerine erişimde yaşanan kesintilerden rahatsız. Ulaşım, sağlık ve güvenlik başta olmak üzere temel hizmetlerde aksaklıklar artarken, birçok gözlemci kapanmanın çözülmemesi halinde siyasi ve ekonomik güvenin ciddi biçimde zedeleneceğini öngörüyor.

Kapanmanın, ABD’nin küresel itibarına da olumsuz yansıdığı görülüyor. Uluslararası iş dünyası ve yatırımcılar, Amerikan yönetimindeki tıkanıklığın uzun sürmesinden kaynaklı riskleri değerlendiriyor. Bu tablo, Trump yönetimini ve Kongre’yi daha hızlı bir çözüm bulmaya zorlayan baskının giderek yükseldiğini gösteriyor.

Özetle, ABD’de federal hükümetin kapanması artık sadece bir siyasi kriz değil; ekonomik ve sosyal hayatı doğrudan sarsan, ulusal ve uluslararası etkileri olan bir durum haline gelmiş durumda.