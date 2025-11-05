  1. Ana Sayfa
Gazze sorusu işine mal oldu: AB’de İsrail eleştirisine sansür

5 Kasım 2025 - 17:49
AB Komisyonu’nun çifte standardı Brüksel’de yeni bir skandala dönüştü. Gazze’nin yıkımından dolayı İsrail’in tazminat ödeyip ödememesi gerektiğini soran İtalyan gazeteci Nunziati, kısa süre sonra görevden alındı. Komisyon Sözcüsü Pinho, soruya yanıt vermekten kaçındı. AB yönetimi, Ukrayna için adalet çağrısı yaparken, İsrail’in Gazze’deki soykırımına sessiz kalmakla eleştiriliyor.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Avrupa Birliği’nin İsrail yanlısı politikalarına yönelik tepkiler büyüyor. Brüksel’e yeni atanan İtalyan gazeteci Nunziati, 13 Ekim’deki basın toplantısında Avrupa Komisyonu sözcülerine yönelttiği tek bir soruyla bu çifte standardı gözler önüne serdi:
“Rusya’nın Ukrayna’nın yeniden inşası için tazminat ödemesi gerektiğini defalarca söylediniz. Peki Gazze Şeridi’nin neredeyse tamamını ve sivil altyapısını yok eden İsrail de Gazze’nin yeniden inşası için tazminat ödemeli mi?”

Komisyonun Baş Sözcüsü Paula Pinho, soruya yalnızca, “Kesinlikle ilginç bir soru, ancak bu aşamada yorum yapmayacağım.” yanıtını vermekle yetindi.
Birkaç gün sonra ise Avrupa Parlamentosu Sol Grup Milletvekili Gaetano Pedulla, gazeteci Nunziati’nin görevine son verildiğini açıkladı.

Nunziati, olayı Anadolu Ajansı muhabirine doğruladı ancak “detaylar hakkında konuşamayacağını” belirtti. Bu sessizlik, Avrupa kurumlarının basın özgürlüğü konusundaki ikiyüzlülüğünü bir kez daha gündeme taşıdı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen liderliğindeki yönetim, Gazze’deki sivil katliam ve altyapı yıkımına rağmen İsrail’e koşulsuz destek vermekle eleştiriliyor. Avrupa, Ukrayna için “adalet ve hesap verebilirlik” çağrıları yaparken, Gazze’de işlenen suçlar karşısında sessizliğini koruyor.

