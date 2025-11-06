Tahran’dan Karakas’a Direniş Mesajı: Arakçi, Washington’un Baskısına Rest Çekti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran, Latin Amerika hattında yeni bir diplomatik dayanışma mesajı verdi. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin Venezuela’ya dönük ekonomik ve siyasi baskılarını uluslararası hukuka aykırı bir saldırı olarak tanımlayarak, Tahran’ın Karakas yönetiminin yanında olmaya devam edeceğini açıkladı.

Arakçi, düzenlediği basın toplantısında “kibirli ve saldırgan” olarak nitelediği Amerikan politikalarının hem bölgesel istikrara hem de bağımsız ülkelere zarar verdiğini söyledi. İranlı Bakan, “Washington’un baskı politikalarının artık dünya halklarını korkutma gücü kalmadı” ifadelerini kullandı.

Tahran ile Karakas arasındaki ilişki, son yıllarda karşılıklı enerji, savunma ve ticaret işbirlikleriyle güç kazandı. İran’ın gönderdiği petrol tankerleri ve teknik destek ekipleri, ABD’nin ambargo politikalarına rağmen iki ülke arasındaki dayanışmanın somut örnekleri olarak görülüyor.

Bölgesel gözlemciler, İran’ın Latin Amerika’daki bu diplomatik mesajının sadece Venezuela’ya değil, ABD’nin ekonomik baskısına direnen diğer ülkelere de moral verdiğini belirtiyor.