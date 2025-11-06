  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. İran

Tahran’dan Karakas’a Direniş Mesajı: Arakçi, Washington’un Baskısına Rest Çekti

6 Kasım 2025 - 17:44
News ID: 1747418
Tahran’dan Karakas’a Direniş Mesajı: Arakçi, Washington’un Baskısına Rest Çekti

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin Venezuela üzerindeki yaptırım ve tehdit politikalarına karşı sert tepki gösterdi. Arakçi, iki ülke arasındaki dayanışmanın “bağımsız halkların ortak iradesi” olduğunu vurgularken, Washington’un küresel tahakküm arayışına karşı ortak direniş çağrısı yaptı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran, Latin Amerika hattında yeni bir diplomatik dayanışma mesajı verdi. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin Venezuela’ya dönük ekonomik ve siyasi baskılarını uluslararası hukuka aykırı bir saldırı olarak tanımlayarak, Tahran’ın Karakas yönetiminin yanında olmaya devam edeceğini açıkladı.

Arakçi, düzenlediği basın toplantısında “kibirli ve saldırgan” olarak nitelediği Amerikan politikalarının hem bölgesel istikrara hem de bağımsız ülkelere zarar verdiğini söyledi. İranlı Bakan, “Washington’un baskı politikalarının artık dünya halklarını korkutma gücü kalmadı” ifadelerini kullandı.

Tahran ile Karakas arasındaki ilişki, son yıllarda karşılıklı enerji, savunma ve ticaret işbirlikleriyle güç kazandı. İran’ın gönderdiği petrol tankerleri ve teknik destek ekipleri, ABD’nin ambargo politikalarına rağmen iki ülke arasındaki dayanışmanın somut örnekleri olarak görülüyor.

Bölgesel gözlemciler, İran’ın Latin Amerika’daki bu diplomatik mesajının sadece Venezuela’ya değil, ABD’nin ekonomik baskısına direnen diğer ülkelere de moral verdiğini belirtiyor.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha