İsrail’den Yeni Senaryo: “Sarı Hat” Gerginliğiyle Gerçeği Gizleme Çabası

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi’nin orta kesimlerinde “sınırı geçtiği” iddia edilen iki şahsın tespit edildiği öne sürüldü. Açıklamada, bu kişilerin askeri güçlere yaklaşıncaya kadar ilerlediği, ardından “güvenlik prosedürleri gereği” müdahalede bulunulduğu savunuldu.

Ancak Gazze’den gelen bilgilere göre bahsi geçen olay, İsrail’in son haftalarda artan provokasyonlarıyla paralel gelişiyor. Bölgedeki gözlemciler, “Sarı Hat” vurgusunun geçmişte de İsrail’in sınırda oluşturduğu gerginlikleri meşrulaştırma aracı olarak kullanıldığını hatırlatıyor.

Yerel kaynaklar, ordunun bu açıklamayla hem kendi güvenlik zaaflarını örtmeye hem de uluslararası kamuoyunda “tehdit algısı” yaratmaya çalıştığını ifade ediyor. Özellikle Filistinli sivillere yönelik artan ateşkes ihlalleri göz önüne alındığında, İsrail’in hedef saptırmaya dönük bu tür söylemlerinin bölgedeki gerginliği kontrollü biçimde diri tutma stratejisinin bir parçası olduğu belirtiliyor.

Gazze direniş çevreleri ise bu tür haberlerin amacının “psikolojik üstünlük kurma” çabası olduğunu dile getirerek, “Gerçekler sahada değil, propagandada şekilleniyor” değerlendirmesinde bulundu.

Analistler, Tel Aviv’in bu tür açıklamalarla muhtemel askeri hamlelerine uluslararası zemin hazırlamaya çalışabileceğine dikkat çekiyor.