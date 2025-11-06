ABD Yeni Bir Kutuplaşma Dönemine Giriyor: Siyasi Suikast Endişesi Büyüyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD’de siyasi kutuplaşma, 2025 yılında tarihi seviyelere ulaştı. Son kamuoyu araştırmaları, halkın önemli bir kesiminin siyasi suikast gibi aşırı şiddet olaylarının yaşanabileceğine inandığını ortaya koyuyor. Uzmanlar, derinleşen ideolojik bölünmelerin ve artan kamusal öfkenin ülkede demokratik işleyişi tehdit ettiğini vurguluyor.

Federal hükümetin uzun süredir devam eden işlevsizliği, iki büyük partinin uzlaşmaz tavırları ve medyanın kutuplaştırıcı dil kullanımı, toplumsal güveni zedeleyerek radikal eylemleri körüklüyor. 2025 yılında yaşanan bazı saldırı ve protestolar, bu tehlikenin somut göstergeleri olarak değerlendiriliyor.

Politik analistler, Amerikan demokrasisinin temel unsurlarından olan “kontrol ve denge” mekanizmasının zayıfladığına dikkat çekiyor. Kongre çatışmaları ve federal kurumların işlevsizliği, seçmenlerde meşru siyasi kanalların tıkanması algısını güçlendiriyor. Bu durum, alternatif ve bazen şiddet içeren yöntemlere yönelmeyi tetikliyor.

Tarihsel perspektiften bakıldığında, ABD geçmişinde siyasi suikastlar ülkede derin yaralar açmıştı. Günümüzde ise artan sosyal medya etkisiyle dezenformasyon ve kutuplaşma, benzer trajik olayların önünü açabilir. Güvenlik güçleri ve istihbarat birimleri, artan tehditlere karşı uyarılar yaparken, bazı kurumlar da bu ortamda halkın endişelerini azaltmak için daha kapsamlı politikalar geliştirmeyi gündeme aldı.

Sonuç olarak, mevcut eğilimler ABD’nin önümüzdeki yıllarda siyasi istikrarı için ciddi tehditler oluşturuyor. Bu risklerin üstesinden gelmek için siyasi liderlik ve toplumsal uzlaşı çağrıları giderek daha fazla önem kazanıyor. ABD’nin demokratik sistemi, bu ağır sınavdan nasıl çıkacağına dair kritik bir dönemeçte bulunuyor.